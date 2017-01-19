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В Витебской области разыскивают таксиста, подвозившего свидетеля трагедии

20.01.2017 14:00 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 20 января. Лезненским районным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту пожара ночью 7 января в деревне Хотемля, в результате которого погибли три человека.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель управления СК по Витебской области, пожаром полностью уничтожен жилой дом, в котором проживал 61-летний мужчина. Около 3.00 сотрудниками Лезненского РОЧС на месте пожара были обнаружены трупы хозяина дома и предположительно жителей деревни Обухово Витебского района — 51-летнего мужчины и его супруги.

По данным следствия, 6 января в обеденное время супруги приехали в гости в Хотемлю вместе с ранее судимым за корыстное преступление 31-летним жителем деревни Пушкари Витебского района. В течение дня выпивали.

Около 22.20 гость из Пушкарей позвонил матери и попросил связаться с его супругой, чтобы она приехала за ним и забрала домой. Так как 33-летняя супруга находилась в состоянии алкогольного опьянения, то не помнит, где именно была в Витебске в момент вызова такси для поездки в Хотемлю, с чьего номера телефона вызывала такси и в какую именно службу такси обращалась.

Следователями установлено, что со своего мобильного телефона ночью она такси не вызывала, а в диспетчерские службы такси в Витебске 6 января и в ночь на 7 января вызова такси для поездки в Пушкари или Хотемлю не поступало.

Гость не стал дожидаться приезда супруги и вышел ей навстречу. Такси он встретил в деревне Мятли Лезненского района в 5 км от места происшествия. Когда водитель узнал о том, что денег на оплату проезда нет, высадил пассажиров и уехал.

Для выяснения всех обстоятельств, в том числе проверки показаний ранее судимого свидетеля, следователи устанавливают личность водителя такси, который в рождественскую ночь осуществлял поездку в район деревни Мятли (Крынки, Хотемля) и с которым пассажиры не рассчитались.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Минск, 20 января. Лезненским районным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту пожара ночью 7 января в деревне Хотемля, в результате которого...

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