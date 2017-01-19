Заместитель генерального прокурора Белоруссии Алексей Стук, рассмотрев просьбу генеральной прокуратуры Азербайджана о выдаче гражданина России и Израиля, известного блогера и путешественника Александра Лапшина для привлечения к уголовной ответственности, постановил удовлетворить просьбу азербайджанской стороны, несмотря на протесты России и Израиля. Об этом сообщила его жена Екатерина на странице Лапшина в Facebook .



Александр Лапшин. Фото с его страницы в Facebook

Сообщается, что заместитель генпрокурора Беларуси Алексей Стук вынес решение вечером 17 января.

«Поручить Департаменту исполнения наказаний МВД Республики Беларусь организовать передачу Лапшина Александра Валерьевича представителям компетентных органов Азербайджанской Республики после вступления решения о его выдаче в законную силу. О принятом решении уведомить Генеральную прокуратуру Азербайджанской Республики. Копию настоящего постановления направить Лапшину Александру Валерьевичу, разъяснив право обжалования постановления о выдаче в Минский городской суд в течение 10 суток с момента получения его копии», — говорится в постановлении.

Подтвердить эту информацию в Генпрокуратуре Беларуси пока не удалось.

Напомним, известного российско-израильского путешественника и блогера Александра Лапшина задержали в Минске в ночь на 15 декабря по запросу Азербайджана. Блогер находится в черном списке азербайджанского МИД за посещение Нагорного Карабаха, но, несмотря на это, сумел въехать в Баку. Азербайджан объявил путешественника в международный розыск за нарушение закона о госгранице и миграционного законодательства.

Азербайджан добивается высылки Лапшина. Генпрокуратура этой страны уже направила правоохранительным органам Беларуси документы, необходимые для экстрадиции.

Посол Беларуси в Азербайджане не исключил возможность высылки блогера в Баку, если обращение азербайджанской стороны будет отвечать всем требованиям закона.

За задержанного вступился Израиль (у Лапшина два гражданства — России и Израиля. — Прим. TUT.BY). Официальный Иерусалим опасается, что если блогера экстрадируют в Азербайджан, он может получить большой срок за шпионаж. По информации СМИ, израильский МИД обратился к белорусским властям с просьбой не выдавать Лапшина Азербайджану, пока с ним не поговорят дипломаты. Замглавы миссии Израиля в Беларуси сумела попасть в СИЗО к Лапшину лишь 13 января, спустя почти месяц после его задержания.

Россия также выступает против экстрадиции в Азербайджан Александра Лапшина. Об этом на пресс-конференции 17 января сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.