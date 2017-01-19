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Беларусь решила экстрадировать блогера Лапшина в Азербайджан
20.01.2017 14:23 — Новости Общества | Tut.by
Заместитель генерального прокурора Белоруссии Алексей Стук, рассмотрев просьбу генеральной прокуратуры Азербайджана о выдаче гражданина России и Израиля, известного блогера и путешественника Александра Лапшина для привлечения к уголовной ответственности, постановил удовлетворить просьбу азербайджанской стороны, несмотря на протесты России и Израиля. Об этом сообщила его жена Екатерина на странице Лапшина в
Сообщается, что заместитель генпрокурора Беларуси Алексей Стук вынес решение вечером 17 января.
«Поручить Департаменту исполнения наказаний МВД Республики Беларусь организовать передачу Лапшина Александра Валерьевича представителям компетентных органов Азербайджанской Республики после вступления решения о его выдаче в законную силу. О принятом решении уведомить Генеральную прокуратуру Азербайджанской Республики. Копию настоящего постановления направить Лапшину Александру Валерьевичу, разъяснив право обжалования постановления о выдаче в Минский городской суд в течение 10 суток с момента получения его копии», — говорится в постановлении.
Подтвердить эту информацию в Генпрокуратуре Беларуси пока не удалось.
Напомним, известного российско-израильского путешественника и блогера Александра Лапшина задержали в Минске в ночь на 15 декабря по запросу Азербайджана. Блогер находится в черном списке азербайджанского МИД за посещение Нагорного Карабаха, но, несмотря на это, сумел въехать в Баку. Азербайджан объявил путешественника в международный розыск за нарушение закона о госгранице и миграционного законодательства.
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За задержанного
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Сообщается, что заместитель генпрокурора Беларуси Алексей Стук вынес решение вечером 17 января.
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