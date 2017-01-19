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В Гродно мужчина набрал долгов более чем на 200 тысяч долларов
20.01.2017 14:22 — Новости Общества | Tut.by
В Гродно мужчина набрал долгов более чем на $ 200 тыс. и не намеревался их возвращать, сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
С 2011-го по 2016 год 39-летний житель Гродно взял взаймы $ 196 тыс. и более 15 тыс. евро, не намереваясь возвращать денежные средства.
Сейчас возбуждено уголовное дело по ст. 209 УК (Мошенничество). Пострадавшими по делу проходят около десяти человек. Однако правоохранители не исключают, что их может быть больше. «В случае, если вы пострадали от действий указанного гражданина, звоните по телефону 102», — говорится в сообщении УВД.
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Пострадавшими по делу проходят около десяти человек. Однако правоохранители не исключают, что их может быть больше.
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