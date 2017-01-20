Платья в тренде: какое выбрать?*

Уже который сезон, самыми нежными, женственными и невесомыми элементами образа модные специалисты называют платья. Причем платье может иметь множества вариантов исполнения, может легко изменяться и деформироваться соответственно к предпочитаемому стилю женщины, а ассортимент и широкий выбор модных кроев и вовсе насчитывают тысячи всевозможных моделей. Если вам необходимо шикарное платье, выбирайте белорусский трикотаж.

Поэтому, нет совсем ничего странного в том, что 2017 год оставляет платья в модном тренде. Однако какие фасоны, расцветки и украшения выбрать мы расскажем далее.

Коктейльные платья

Одним из самых утонченных методов, для того, что бы акцентировать свой индивидуальный шарм является выбор классического образа в выборе вечернего платья, основной акцент должен быть сосредоточен на макси-юбке или же длинной юбке в пол. Легкая, испускающаяся ткань внешне выглядит, как никогда, богато и эффектно благодаря точно подобранным цветовым решениям. Предпочтительно в оттенках выбирать бежевые, черные, белые, а так же темно синие цвета – они, как никакие иные, обращают внимание к вспомогательным элементам – нашивкам, поясам, цветам, вставкам из кожи или ажура, велюровым украшениям. Такие платья можно найти в коллекциях BeatyStyle, TvojImidzh.

Вязаные платья

Поклонницам в холодное время года выйти в платье дизайнеры в 2017 году предлагают теплые, вязаные платья. Заменять свитера вязаной альтернативой - платьем – вот одно из лучших предложений ведущего кутюрье. В таких платьях за счет облегающего кроя, отпадает необходимость в дополнительных отделках и украшениях. А главное достоинство теплых платьев заключается в крупной модной петле и множестве оригинальных узоров. Поэтому, основное внимание должно быть направлено только на буйство ярких или пастельных оттенков.

Купить платье, способное удовлетворить все запросы можно в интернет-магазине белорусских платьев. Под модный приговор попали шоколадные, песочные, горчичные, желтые и бардовые тона.

При выборе платья учитывайте все аспекты: цветовую гамму, покрой, фасон. Выбирайте только самые выигрышные платья для своей фигуры.

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