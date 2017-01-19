— Жена в понедельник утром проснулась, сделала мне кофе. Сказала, что ей плохо, кашель какой-то. Позже позвонила и говорит, что пойдет на больничный, — вспоминает Андрей Бабкевич, что происходило 16 января до того момента, как его жены не стало. Предположительно, причиной смерти стал анафилактический шок после введения лекарства.

Напомним , 16 января 31-летняя жительница деревни Тюрли Молодечненского района пришла в фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) и скончалась после инъекции лекарства. Как пояснил старший следователь Молодечненского районного отдела Следственного комитета Юрий Богушевич изданию Край.by, по предварительной версии, женщина пришла на ФАП с подозрением на острую респираторную вирусную инфекцию. В качестве лекарства ей предложили таблетки, но пациентка отказалась и попросила сделать укол антибиотика, который принесла с собой. Следствие проводит проверку по факту трагедии. Назначена экспертиза по лекарству.

Погибшая Ольга Бабкевич — социальный работник, по образованию — медик. Она окончила Молодечненский медицинский колледж.

Ольга Бабкевич. Фото: со страницы в odnoklassniki.ru

Ее муж, Андрей Бабкевич, рассказывает, что у супруги была аллергия на антибиотик, который, предположительно, ей могли ввести. Важно отметить, что в справке о смерти написано, что причина смерти не установлена. То есть пока неизвестно, действительно ли лекарство стало причиной трагедии.

— У брата маленькие дети, когда-то ребенку прописывали лекарство, и жена ходила колоть. Сразу сама инъекцию разводила, потом уже не могла это делать: у нее начинали краснеть глаза, шла реакция какая-то. Потом она только вводила, сама препарат не размешивала. Делала укол и бежала быстрее мыть руки и лицо. Я не понимаю, как она могла забыть, что у нее аллергия? — говорит Андрей.

По его словам, следователь попросил: если дома найдутся ампулы от антибиотика (относится к группе антибиотиков цефалоспоринов. — Прим. TUT.BY), показать ему. Эти ампулы, как и ампулы с белорусским анестетиком, муж нашел на переднем сидении машины, на которой Ольга приехала в ФАП. Исходя из этого и сделал вывод, что, скорее всего, ей могли ввести данные препараты.

Откуда у Ольги лекарство, Андрей не знает:

— Говорят, она сама принесла. Ей укололи. Она пошла к машине, чтобы поехать домой. Потом прибежала обратно на ФАП со словами: «Мне плохо, плохо, плохо».

В семье Бабкевич двое детей: девочке — десять лет, мальчику — пять. Похоронили Ольгу 18 января.

«Всегда нужно говорить медикам об аллергии на любые лекарства»

В ФАПе и в Молодечненской центральной районной больнице трагедию не комментируют.

Практикующий медик с опытом работы 22 года, попросивший не называть его имени, пояснил TUT.BY, почему инъекция антибиотика может вызвать анафилактический шок.

— Перед тем, как ввести препарат, можно ли как-то проверить, есть ли у человека на него аллергия?

— Во-первых, пробы на чувствительность к антибиотикам не делают. Во-вторых, если у человека аллергия, не важно какое количество аллергена попадет в организм. Тяжелая реакция может быть и на саму пробу.

— Даже от пробы человек может умереть?

— Есть описанные случаи, когда у человека была аллергия на пенициллин. Он зашел в кабинет, где препарат разводили, и от запаха, и минимального количества пенициллина в воздухе, у него развился шок.

— Но есть конкретные примеры, когда в поликлиниках перед введением препарата на руке пациента делают царапинку и туда капают лекарство. Таким образом проверяют, есть ли аллергия.

— Это необязательная проба. В стандарты она не входит. Как правило, аллергиков на пищевые, животные, растительные аллергены обследуют в лабораториях.

— Что тогда делать в этой ситуации?

— Во-первых, от аллергии никто не застрахован. Такие реакции есть. В прошлом году ребенок Гродно на глазах врачей и мамы после прививки умерла 6-летняя девочка">умер от прививки в Гродно. Жизнь такая: поменялась экология, биология человека, количество аллергических реакций объективно выросло. Так или иначе, если вводится препарат в организм, то какой-то процент аллергических реакций есть.

— Как избежать трагических ситуаций?

— Здесь фактор везения. Разновидностей аллергий много, но самая фатальная — анафилактический шок. У одного человека аллергия может проявиться сыпью, крапивницей, кожным зудом, у другого — бронхоспазмом, у третьего — анафилактическим шоком. Это зависит от организма человека.

— Что в этом случае нужно делать медикам?

— Спрашивать у пациента, были ли у него раньше аллергические реакции на другие лекарства. И, как правило, об этом спрашивают несколько раз: когда собирают анамнез, интересуются по поводу аллергических реакции, затем спрашивают, есть ли аллергия на конкретный препарат, и медсестра перед тем, как уколоть, обычно еще раз спрашивает. Мало ли, человек мог забыть, мог не придать этому значения… Но про аллергии надо помнить. Потому что некоторые препараты обладают перекрестной или групповой аллергией: если аллергия на это лекарство, то возможна подобная реакция и на препараты со схожей аллергической структурой, препараты этой химической группы.

— В интернете обсуждают, что аллергические реакции возникают чаще, если вводить антибиотик с местным анестетиком.

— Мое субъективное мнение, что, разводя препарат на местном анестетике, вы в организм вводите два препарата, а не один. И антибиотики, и местные анестетики находятся в топе препаратов, на которые чаще всего есть аллергические реакции. Медик, который будет оказывать помощь, даже знать не будет, на какой из двух препаратов у вас аллергия, потому что это произошло при одномоментном введении двух препаратов. Два препарата в одном шприце могут как-то между собой взаимодействовать. Но вводить антибиотик без анестетика больно.

— Можно ли обойтись без инъекций?

— Есть богатый спектр антибиотиков в таблетках, но у граждан психология: если не кололи, значит, не лечили. В амбулаторной практике острой необходимости во введение инъекционных антибиотиков нет. Но все, конечно, упирается в стоимость. Таблетированные препараты будут стоить дороже. Инъекции — более дешевый вариант лечения.

— Что делать людям, если им прописали антибиотик, и они не знают, есть ли у них на него аллергия?

— Нужно стараться, чтобы первую инъекцию вам сделали в поликлинике в процедурном кабинете, а не дома. Там возможностей оказать экстренную помощь, если потребуется, больше. Эти возможности есть и на ФАПе, потому что укладки по аптечкам везде стандартные. В прошлом году после случая с прививкой в Гродно проводились учения, медики посдавали все зачеты. Нельзя сказать, что кто-то чего-то не знает и где-то чего-то нет.

— Может быть, что человеку вводили этот препарат год-два назад и аллергии не было, и вдруг сейчас аллергия появилась?

— Может быть. Аллергия в классическом виде не развивается на первое введение.