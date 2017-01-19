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Новый футбольный манеж в Гродно в феврале примет первый турнир
20.01.2017 15:37 — Новости Общества | Tut.by
В Гродно завершается возведение футбольного манежа.
«Уложено поле с искусственным покрытием. Установлен купол. Все работы находятся в завершающей стадии. Гродненский манеж — первое подобное сооружение такого масштаба в Беларуси с полем стандартного размера и всей необходимой инфраструктурой», — рассказал председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой.
Помимо самого манежа будет сдан комплекс с раздевалками, душевыми, учебными классами. Возводится манеж за счет средств города, а также с помощью спонсорских средств Белорусской федерации футбола. Также будет проведено и благоустройство близлежащей территории.
«Открытие манежа намечено на февраль. Тогда же он примет первый турнир: посоревнуются детские и юношеские команды со всей области», — сообщил председатель Гродненского горисполкома.
Мечислав Гой также возглавляет федерацию футбола Гродненской области. Он подчеркнул, что прежде всего манеж будет использоваться для занятий юных футболистов, возводился он для того, чтобы создать максимально комфортные условия для занятий футболом в зимний период.
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Помимо самого манежа будет сдан комплекс с раздевалками, душевыми, учебными классами. Возводится манеж за счет средств города, а также с помощью спонсорских...
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