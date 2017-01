19 января состоялась церемония закрытия 6-го фестиваля мобильного кино velcom Smartfilm. В этом году он впервые прошел в международном формате и зафиксировал рекордное количество мобильных фильмов в конкурсе – 273 работы из 48 стран мира. Третью часть в конкурсе и шорт-листе фестиваля составили ролики белорусских участников. В шорт-лист также вошли фильмы, снятые авторами из Франции, США, Великобритании, Чехии, Бразилии, Индии, Турции.

«По опыту предыдущих лет мы убедились, что мобильное кино в Беларуси достигло высокого уровня. Итоги нынешнего фестиваля подтверждают, что работы белорусских авторов конкурентоспособны в международном соревновании, – отметила начальник управления маркетинга компании velcom Юлия Дайнеко. – В то же время свободный формат фестиваля обеспечил большое жанровое, тематическое и стилистическое разнообразие представленных на конкурс работ».

На церемонии закрытия в минском кинотеатре Galileo Silver Sсreen 19 января были названы авторы лучших работ. Обладателем Гран-при конкурса velcom Smartfilm стал белорусский режиссер Кирилл Нонг со своей картиной «Работник года». «Безусловно, это новый уровень белорусского кино, – отметил на церемонии член жюри фестиваля Максим Жбанков. – Это тот срез реальности, о котором наше кино пока еще не говорит, а вот Кирилл Нонг – сказал».

«Работник года» – фантастическая история о мире, в котором роботы постепенно вытесняют людей. Главные роли в фильме исполнили актер из Санкт-Петербурга Константин Фисенко и заслуженный артист Беларуси Александр Кашперов. А основной саундтрек создавался специально для фильма белорусским музыкальным проектом Mustelide.

Обладатель Гран-при фестиваля получил денежный приз в размере 3000 рублей. Эти деньги победитель планирует потратить на другие свои кинопроекты. Кирилл Нонг признался, что вовсе не был уверен в своей победе. «Я был приятно удивлен качеству белорусских картин – как тех, что вошли в шорт-лист, так и тех, что не попали в него, – рассказал режиссер. – Например, картина «Умзаразум» – просто фантастическая, в ней превосходная актерская работа и интересная концепция. В Беларуси действительно появляется кино высокого качества, и это вселяет оптимизм».

В состав авторитетного жюри 6-го фестиваля velcom Smartfilm вошли киновед, директор программы игрового кино фестиваля «Лістапад» Игорь Сукманов, киноаналитик и культуролог Максим Жбанков, киновед и кинокритик Антон Сидоренко, режиссер Митрий Семенов-Алейников, а также студентка БГАИ Александра Сергеевич. Она обошла более 1000 претендентов в специальном конкурсе за право войти в жюри фестиваля, который состоял из 3 этапов: кинотеста, рецензии и собеседования.

«Международный формат дал отличную возможность увидеть белорусский киноменталитет, – считает Антон Сидоренко. – Мы очень отличаемся от всех. Мы – другие. И я теперь готов дать ответ на вопрос, который мучает многих: есть ли белорусское кино? Отвечаю: есть! Я его видел. Я видел людей, которые думают в кино по-белорусски».

Игорь Сукманов отметил общий высокий уровень присланных на конкурс картин: «Их нельзя назвать просто пробами пера – это настоящие маленькие мобильные вселенные, доступные каждому. Они индивидуальны. А формат короткометражного мобильного кино очень удобен, ведь он дает шанс проявить себя всем».

1-е место жюри присудило турецкой картине «Кость» («The Bone») режиссера Волкана Гюнея Экера, которая поднимает тяжелую тему гендерного неравенства и притеснения женщин. «Очень важно, что такие актуальные темы находят отображение в кино, –прокомментировала Александра Сергеевич. – Что касается визуального аспекта, могу сказать, что снят фильм очень искусно благодаря эффекту мультиэкспозиции». Автор фильма занимается мобильным кино с 2010 года. Его работа приняла участие в 9 кинофестивалях и получила награды в Португалии и Турции.

2-е место жюри конкурса присудило белорусской картине «Умзаразум» режиссера Антона Байдёнка. «На мой взгляд, основное достоинство этого фильма – интересная актерская работа», – отметил Митрий Семенов-Алейников. Интересно, что актеры впервые увидели текст, который им предстояло произносить в кадре, непосредственно на съемочной площадке: ознакомиться с ним заранее у них просто не хватило времени. К началу съемочного процесса не был завершен и общий сценарий фильма. Концовку придумывали всей съемочной группой непосредственно по ходу работы.

Диплом и приз за 3 место уехал во Францию режиссеру Мирьям Фонтен. Картина с мерцающими огнями «К свету» (Into the Light) показалась членам жюри особенно оригинальной. «Этот фильм снят на стыке видеоарта и кино, – считает Антон Сидоренко. – Автор четко чувствует природу кино, его ритм и эстетику. На мой взгляд, это настоящее искусство».

Первая, вторая и третья премии отмечены смартфонами из премиальной линейки партнера фестиваля компании Samsung – Galaxy S7 edge, Galaxy S7 и Galaxy A7 соответственно. Кроме того, на церемонии закрытия фестиваля по итогам голосования определили обладателя специального приза от представителей белорусских СМИ. Приз достался Риду Куку (Великобритания) за фильм «Один билет до Лондона» (Single to London).

В этом году velcom Smartfilm привлек ряд авторитетных белорусских и зарубежных экспертов для традиционной образовательной программы. Специальными гостями мастер-классов velcom Smartfilm стали известные специалисты в различных областях киноиндустрии – критик Антон Долин, сценарист и режиссер Арсений Гончуков, продюсер Иван Капитонов. Впервые в рамках velcom Smartfilm в Минске прошел 10-часовой киномарафон Cinema Weekend, который привлек как авторов мобильных фильмов, так и киноманов. Программу мероприятия составили мастер-классы от сценаристов, актеров, режиссеров, звукорежиссеров, продюсеров, специальные кинопоказы с обсуждениями и киновикторины.

948 мобильных фильмов, 26 профессионалов кино из Беларуси и зарубежья в жюри, более 2000 участников мастер-классов – такова общая статистика за шесть лет работы фестиваля velcom Smartfilm.

Список победителей 6-го международного фестиваля мобильного кино velcom Smartfilm:

- ГРАН-ПРИ ФЕСТИВАЛЯ: Кирилл Нонг (Беларусь) – «РАБОТНИК ГОДА» https://youtu.be/pmC6sZkrNV4

- 1-е МЕСТО: Волкан Гюней Экер (Турция) – THE BONE («КОСТЬ») https://youtu.be/DJmdIB7oAmU

- 2-е МЕСТО: Антон Байдёнок (Беларусь) – «УМЗАРАЗУМ» https://youtu.be/2Ohe686Mg0k

- 3-е МЕСТО: Мирьям Фонтен (Франция) – INTO THE LIGHT («К СВЕТУ») https://youtu.be/S-6yt-1o2io

