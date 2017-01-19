|
Трагедия в Борисове. Прокурор просит приговорить слесарей-газовщиков к 4 годам колонии-поселения
20.01.2017 16:12 — Новости Общества | Tut.by
В Борисове суд продолжает рассмотривать
20 января в суде Борисовского района проходят судебные прения по делу. Гособвинитель попросил суд признать слесарей Алексея Лукаша и Александра Чистякова виновными по ч.2 ст. 144 УК в причинении смерти по неосторожности.
Обвинение пришло к выводу, что слесари не выявили необходимость ремонта газовой колонки, когда
Прокурор попросил суд приговорить обвиняемых к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях поселения. Гособвинитель отметил также, что стоит принимать в расчет смягчающие обстоятельства — у обвиняемых есть несовершеннолетние дети.
Заявленные исковые требования о денежной компенсации морального вреда гособвинитель просит удовлетворить, исходя из принципа справедливости и разумности, требования о компенсации материального ущерба удовлетворить в рамках гражданского судопроизводства.
Сторона защиты с обвинением не согласна.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Борисове суд продолжает рассматривать дело о гибели шестерых человек от угарного газа в январе прошлого года.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии