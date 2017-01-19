В Борисове суд продолжает рассмотривать дело о гибели шестерых человек от угарного газа в январе прошлого года. Прокурор просит приговорить слесарей «Борисовгаза» к четырем годам в исправительной колонии в условиях поселения.



Обвиняемые по делу Алексей Лукаш и Александр Чистяков. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

20 января в суде Борисовского района проходят судебные прения по делу. Гособвинитель попросил суд признать слесарей Алексея Лукаша и Александра Чистякова виновными по ч.2 ст. 144 УК в причинении смерти по неосторожности.

27 января 2016 года в старенькой хрущевке, оборудованной газовыми колонками, в двух квартирах нашли тела сразу шестерых человек. Погибли две семьи — пожилая пара и родители с двумя детьми отравились угарным газом. Проблемы с газовой колонкой были в квартире, где жила семья из четырех человек. Утром после ЧП соседи погибших утверждали: вызывали газовщиков, но им сказали: «Все в порядке». Обвиняемые по делу — слесари «Борисовгаза» Алексей Лукаш и Александр Чистяков. Гражданский ответчик — «Миноблгаз», к которому родные погибших предъявили иски о моральной компенсации — по 50 тысяч рублей каждому.

Обвинение пришло к выводу, что слесари не выявили необходимость ремонта газовой колонки, когда приходили на вызов в квартиру потерпевших примерно за месяц до трагедии.

Прокурор попросил суд приговорить обвиняемых к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях поселения. Гособвинитель отметил также, что стоит принимать в расчет смягчающие обстоятельства — у обвиняемых есть несовершеннолетние дети.

Заявленные исковые требования о денежной компенсации морального вреда гособвинитель просит удовлетворить, исходя из принципа справедливости и разумности, требования о компенсации материального ущерба удовлетворить в рамках гражданского судопроизводства.

Сторона защиты с обвинением не согласна.