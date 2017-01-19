Объявление о том, что в Гомеле продается один из крупнейших строительных магазинов размещено на сайте realt.by.





На сайте в разделе «Продажа магазинов, торговых помещений» сообщается, что расположенный по адресу Владимирова, 6, комплекс имеет площадь 45 863 кв. м с земельным участком в 1,0822 га. Стоимость лота — 211,1 млн руб./кв. м.

В самом магазине нам сообщили, что о продаже объекта ничего не знают, за комментарием порекомендовали обратиться по телефону, указанному в объявлении, однако номер абонента весь день недоступен.