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В Гомеле продают один из крупнейших строительных магазинов
20.01.2017 16:31 — Новости Общества | Tut.by
Объявление о том, что в Гомеле продается один из крупнейших строительных магазинов
На сайте в разделе «Продажа магазинов, торговых помещений» сообщается, что расположенный по адресу Владимирова, 6, комплекс имеет площадь 45 863 кв. м с земельным участком в 1,0822 га. Стоимость лота — 211,1 млн руб./кв. м.
В самом магазине нам сообщили, что о продаже объекта ничего не знают, за комментарием порекомендовали обратиться по телефону, указанному в объявлении, однако номер абонента весь день недоступен.
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