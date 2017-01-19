Проект инклюзивного образования в креативной сфере «Новый взгляд» длился год. Более 85 человек с инвалидностью и без, разных возрастов и социальных статусов обучались видеопроизводству.

Проект поддержали известные режиссеры, сценаристы, операторы и культурологи. Учеников обучали Андрей Курейчик, Андрей Полупанов, Максим Жбанков, Александр Алейников, Ян Карпов и другие.

Участники проекта сняли ролики, в которых отразили свой взгляд на общественные проблемы — вовлеченность инвалидов в общество, защиту животных, домашнее насилие, игроманию.

Видео «Передай добро другому»: Мастерская социального кино

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Видео «Ты можешь больше, чем думаешь»:

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— Сегодня медиаинструмент, а именно видеоролики и фильмы, являются не только отличным инструментом для самовыражения, но также и возможностью зарабатывать деньги для творческих людей вне зависимости от наличия или отсутствия инвалидности. Поэтому в дальнейшем планируется продолжить работу в данном направлении и создать инклюзивным медиацентр, который станет ресурсным центром для творческих и социально активных людей, — рассказал координатор проекта Константин Воробей.

Видео «Спасенные заживо»: Мастерская социального кино

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