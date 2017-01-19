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Убийство бизнесмена в Березино: МВД рассказало о перспективных версиях

20.01.2017 17:04 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 янв — Sputnik. Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич рассказал о перспективных версиях по делу об убийстве известного бизнесмена Сергея Метельского в Березино, сообщает БелТА.

Убийство бизнесмена в Березино: МВД рассказало о перспективных версиях
© Фото: Дарья Бурякина, TUT.by
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В январе президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание председателя Следственного комитета Беларуси Ивана Носкевича на необходимость раскрыть резонансное преступление. Глава государства подчеркнул, что это вопрос чести. В свою очередь Носкевич заявил, что подозреваемый по этому уголовному делу пока не установлен.

"Мы совместно со следствием провели оперативное совещание, определили перспективные версии, которые будем отрабатывать, провели ревизию всех доказательств по уголовному делу", — рассказал Шуневич.

Глава МВД отметил, что пока ничего не может рассказать о конкретных обстоятельствах расследования. Вместе с тем Шуневич обратил внимание, что определен возможный круг лиц, которые могут обладать какой-либо информацией по этому преступлению. Расследование убийства взято на контроль председателем СК и министром внутренних дел.

Как ранее сообщал Sputnik, утром 26 сентября на окраине Березино в Минской области во время тушения горящего припаркованного легкового автомобиля было обнаружено тело мужчины. Погибшим оказался местный предприниматель Сергей Метельский. Управление Следственного комитета по Минской области возбудило уголовное дело по ст.139 Уголовного кодекса Беларуси (убийство).

 
Теги: Минск
 
 
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Глава МВД подчеркнул, что есть круг лиц, обладающих информацией по данному преступлению.

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