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Бывший директор "Могилевсоюзпечати" приговорен к 10 годам лишения свободы

20.01.2017 17:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Суд Ленинского района Могилева вынес обвинительный приговор бывшему директору ОАО «Могилевсоюзпечать», сообщили корреспонденту БЕЛТА в Могилевском областном суде.

Бывший руководитель признан виновным в завладении имуществом с использованием своих служебных полномочий (хищении путем злоупотребления служебными полномочиями) в особо крупном размере, причинении ущерба в крупном размере и существенного вреда государственным и общественным интересам, в принятии для себя материальных ценностей и приобретении для близких выгод имущественного характера, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым им должностным положением, за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, в незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов.

По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.

 
Теги: Могилев
 
 
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Бывший руководитель признан виновным в завладении имуществом с использованием своих служебных полномочий в особо крупном размере.

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