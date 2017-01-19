Уборка дворовых территорий в зимний период должна производиться не реже раза в день в соответствии с регламентом, разработанным ГО «Минское городское жилищное хозяйство». Об этом сообщил сегодня на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территории столицы генеральный директор объединения Виталий Смирнов, пишет БЕЛТА .





«Уборка дворовых территорий в зимний период должна производиться не реже одного раза в сутки. В организации таких работ применяется бригадный подряд с индивидуальным закреплением территорий для уборки вручную за каждым рабочим по комплексной уборке. При снегопадах в первую очередь очищаются подходы к входным группам, пешеходные связи к остановочным пунктам общественного транспорта, а также контейнерным площадкам, въезды во дворы. Сроки проведения расчистки от снега и противогололедной обработки в таких случаях — до 10 утра», — пояснил Виталий Смирнов.

Также, по его словам, в случае обильных снегопадов, работы организуются в ночное время и утренние часы с привлечением техники. После завершения первоочередных работ требуется еще трое суток для полного завершения уборки дворов.