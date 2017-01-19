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Эксперт об отборе на Евровидение: могут быть и сюрпризы
20.01.2017 17:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 янв — Sputnik. Результаты национального отбора на "Евровидение-2017" могут быть и сюрпризом, предположил в разговоре со Sputnik руководитель крупнейшего фан-сообщества конкурса Николай Леффертс.
© Sputnik / Виктор Толочко
Руководитель группы
Для себя Леффертс разделил финалистов на нескольких условных категорий: "сильные зарубежные исполнители" (Владислав Курасов, Isaac Nightingale), "яркие группы и дуэты" (Nuteki, Navi, Lermont x Julic, а также PROвокация).
Кроме того, он выделил "талантливых девушек" — Июль, Александра Ткач, Kattie, NAPOLI, Анжелика Пушнова и Анастасия Шеверенко. Открытиями же этого года он назвал гимназистку Ткач и уличного музыканта Никиту Ходаса.
"Скорее всего, фаворитами по умолчанию можно считать участников предыдущих отборов на Евровидение: Владислава Курасова (финал в Украине в 2016 году), Navi (наш финал прошлого года), Nuteki (три раза участники наших финалов в 2012-2014) и NAPOLI (участник трех финалов 2014-2016, а также прошлогоднего польского финала)", — уверен Леффертс.
По словам руководителя фан-сообщества, именно между этими участниками и будет основная борьба. "Хотя, вполне возможно, нас будут ожидать и сюрпризы со стороны других участников", — заключил собеседник Sputnik.
Финал национального отбора на "Евровидение-2017" пройдет вечером 20 января, начало — в 22:00. Шоу будет транслировано в эфире телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 24".
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Руководитель крупнейшего фан-сообщества "Евровидения" разделил финалистов на несколько условных категорий.
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