МИНСК, 20 янв — Sputnik. Результаты национального отбора на "Евровидение-2017" могут быть и сюрпризом, предположил в разговоре со Sputnik руководитель крупнейшего фан-сообщества конкурса Николай Леффертс.



© Sputnik / Виктор Толочко SMS-голос на отборе "Евровидения" будет стоить 50 копеек

Руководитель группы "Евровидение Беларусь" отметил, что все финалисты этого года талантливы, а каждый из них "может достойно представить нашу страну на предстоящем конкурсе".

Для себя Леффертс разделил финалистов на нескольких условных категорий: "сильные зарубежные исполнители" (Владислав Курасов, Isaac Nightingale), "яркие группы и дуэты" (Nuteki, Navi, Lermont x Julic, а также PROвокация).

Кроме того, он выделил "талантливых девушек" — Июль, Александра Ткач, Kattie, NAPOLI, Анжелика Пушнова и Анастасия Шеверенко. Открытиями же этого года он назвал гимназистку Ткач и уличного музыканта Никиту Ходаса.

"Скорее всего, фаворитами по умолчанию можно считать участников предыдущих отборов на Евровидение: Владислава Курасова (финал в Украине в 2016 году), Navi (наш финал прошлого года), Nuteki (три раза участники наших финалов в 2012-2014) и NAPOLI (участник трех финалов 2014-2016, а также прошлогоднего польского финала)", — уверен Леффертс.

По словам руководителя фан-сообщества, именно между этими участниками и будет основная борьба. "Хотя, вполне возможно, нас будут ожидать и сюрпризы со стороны других участников", — заключил собеседник Sputnik.

Финал национального отбора на "Евровидение-2017" пройдет вечером 20 января, начало — в 22:00. Шоу будет транслировано в эфире телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 24".