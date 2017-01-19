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Радио «Мир» в Беларуси получило престижную награду за креативность

20.01.2017 17:22 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Награда за творчество. Радио «Мир» в Беларуси заняло второе место в рейтинге креативности. Итоги за минувший год подвела Ассоциация коммуникационных и маркетинговых агентств (АКМА), передает телеканал «МИР 24».

«К этой премии мы шли не маленькими шагами, а семимильными. Мы были дебютантами. Но нам удалось стать вторыми в Беларуси. Хочу поблагодарить команду радио «Мир», которая создавала креативные ролики. Нас признали не только в Беларуси, но и в Европе. Для нас это важно», - отметил креативный руководитель Production-studio Представительства МТРК «Мир» в Республике Беларусь Сергей Сальник.

Награда за креативность - не единственная за прошедший год. В 2016-м радиостанция «Мир» получила более 20 призовых мест, медалей и дипломов на профессиональных конкурсах и фестивалях рекламы.

Отметим, что в рейтинг креативности АКМА входят белорусские агентства, набравшие баллы за призовые места во всех конкурсах и номинациях 23 международных рекламных фестивалей. По словам председателя правления АКМА Алены Устинович, «рейтинг креативности и мастерства стал важным инструментом для рекламодателей при выборе партнера по обслуживанию в сфере коммуникаций».

 
 
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Работу коллектива отметила Ассоциация коммуникационных и маркетинговых агентств.

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