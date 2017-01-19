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Лукашенко поручил найти альтернативу российской нефти

20.01.2017 16:58 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Замена российской нефти должна быть найдена, заявил глава Беларуси Александр Лукашенко на встрече с белорусским вице-премьером Владимиром Семашко, передает телеканал «МИР 24».

«Катастрофы нет, но сокращение поставок нефти Российской Федерацией должно быть замещено альтернативными вариантами. О них мы с вами говорили еще в конце прошлого года. Мы эти варианты прорабатывали и не просто прорабатывали, а некоторые испробовали, испытали уже на практике, поставляя нефть с Черного моря, Средиземного моря на наши нефтеперерабатывающие заводы, чтобы на практике посмотреть, как это будет экономически выглядеть: выгодно или не выгодно», - сказал Лукашенко.

В ближайшие восемь лет Россия планировала поставлять в Беларусь 24 миллиона тонн нефти ежегодно. Однако уже во втором полугодии 2016-го объем поставок снизился из-за спора двух стран, который длится уже больше года. Минск хочет пересмотреть цены на энергоресурсы, но компромисса достичь не удается.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Во втором полугодии 2016 года объем поставок нефти из России снизился из-за спора двух стран.

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