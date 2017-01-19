Замена российской нефти должна быть найдена, заявил глава Беларуси Александр Лукашенко на встрече с белорусским вице-премьером Владимиром Семашко, передает телеканал «МИР 24».

«Катастрофы нет, но сокращение поставок нефти Российской Федерацией должно быть замещено альтернативными вариантами. О них мы с вами говорили еще в конце прошлого года. Мы эти варианты прорабатывали и не просто прорабатывали, а некоторые испробовали, испытали уже на практике, поставляя нефть с Черного моря, Средиземного моря на наши нефтеперерабатывающие заводы, чтобы на практике посмотреть, как это будет экономически выглядеть: выгодно или не выгодно», - сказал Лукашенко.