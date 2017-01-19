﻿ Столичная милиция ищет парня, укравшего пальто за 400 долларов в ТЦ прямо с манекена. 21.by
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Столичная милиция ищет парня, укравшего пальто за 400 долларов в ТЦ прямо с манекена

20.01.2017 17:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Столичные правоохранители разыскивают молодого человека, который украл пальто за 800 рублей прямо с манекена в торговом центре на проспекте Победителей. Об этом пишет ГУВД Мингорисполкома.


Сообщается, что в один из торговых центров на проспекте Победителей зашла компания из троих парней и одной девушки. Один из молодых людей снял пальто за 800 рублей с манекена возле павильона, надел его на свою куртку и ушел. Его зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Если вы узнали молодых людей на фото, правоохранители просят обращаться в Центральное РУВД по телефонам: 8−033−334−82−00 (Вячеслав Андреевич), 288−02−02. Конфиденциальность гарантируется.

 
 
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Это произошло в торговом центре на проспекте Победителей.

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