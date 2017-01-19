Столичные правоохранители разыскивают молодого человека, который украл пальто за 800 рублей прямо с манекена в торговом центре на проспекте Победителей. Об этом пишет ГУВД Мингорисполкома.





Сообщается, что в один из торговых центров на проспекте Победителей зашла компания из троих парней и одной девушки. Один из молодых людей снял пальто за 800 рублей с манекена возле павильона, надел его на свою куртку и ушел. Его зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Если вы узнали молодых людей на фото, правоохранители просят обращаться в Центральное РУВД по телефонам: 8−033−334−82−00 (Вячеслав Андреевич), 288−02−02. Конфиденциальность гарантируется.