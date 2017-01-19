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Минобразования пояснило запрет на сбор денег родительскими комитетами

20.01.2017 18:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 янв — Sputnik. Министерство образования Беларуси пояснило запрет родительским комитетам собирать деньги на нужды учреждений образования.

Минобразования внесло корректировки в положения о родительских комитетах, документ был официально опубликован в пятницу. Теперь родительские комитеты не смогут собирать деньги на нужды школ и детсадов.

Минобразования пояснило запрет на сбор денег родительскими комитетами
© Sputnik/
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"Данные постановления разработаны в целях более четкого разграничения функций родительского и попечительского советов учреждений образования. Обращаем внимание: родительские комитеты — гимназий, школ и детских садов не имеют права собирать деньги на нужды учреждений образования", — отметили в министерстве.

По словам собеседников Sputnik, в документах четко определено, что "содействие в развитии материально-технической базы учреждений образования является одной из задач попечительского совета учреждения образования".

"При этом члены родительского комитета учреждения образования, руководители учреждения образования согласовывают направление, размеры и порядок использования средств попечительского совета", — заключили в пресс-службе министерства.

Изменения в положения о родительских комитетах начали действовать со дня опубликования.

 
Теги: Минск
 
 
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Ведомство дало официальные разъяснения касательно того, как теперь родители смогут оказывать финпомощь школам и детсадам.

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