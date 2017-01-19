Беларусь и Латвии подали совместную заявку на проведение Чемпионата мира по хоккею в 2021 году, передает Федерация хоккея Беларуси, об этом сообщает агентство «Белта» .

Подписание соглашения о совместной заявке состоялось накануне.

«В 2014 году Минск принимал чемпионат мира по данному виду спорта, который прошел успешно и привлек в страну новых туристов. Еще тогда возникла идея провести данный турнир вместе с Ригой» - отметил председатель Федерации хоккея Беларуси Игорь Рачковский.