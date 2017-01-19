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Беларусь и Латвия подали заявку на проведение ЧМ по хоккею-2021

20.01.2017 17:06 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Беларусь и Латвии подали совместную заявку на проведение Чемпионата мира по хоккею в 2021 году, передает Федерация хоккея Беларуси, об этом сообщает агентство «Белта».

Подписание соглашения о совместной заявке состоялось накануне.

«В 2014 году Минск принимал чемпионат мира по данному виду спорта, который прошел успешно и привлек в страну новых туристов. Еще тогда возникла идея провести данный турнир вместе с Ригой» - отметил председатель Федерации хоккея Беларуси Игорь Рачковский.

И боль, и слезы, и прыжки
 
Теги: Минск
 
 
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Республики подали совместную заявку на проведение Чемпионата мира по хоккею, подписание соглашения состоялось накануне.

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