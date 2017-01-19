|
Беларусь и Латвия подали заявку на проведение ЧМ по хоккею-2021
20.01.2017 17:06 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Беларусь и Латвии подали совместную заявку на проведение Чемпионата мира по хоккею в 2021 году, передает Федерация хоккея Беларуси, об этом сообщает агентство
Подписание соглашения о совместной заявке состоялось накануне.
«В 2014 году Минск принимал чемпионат мира по данному виду спорта, который прошел успешно и привлек в страну новых туристов. Еще тогда возникла идея провести данный турнир вместе с Ригой» - отметил председатель Федерации хоккея Беларуси Игорь Рачковский.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии