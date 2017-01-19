В рассекреченных архивах ЦРУ можно найти много документов о сотрудничестве с белорусскими эмигрантами, выехавшими на Запад во время Второй мировой. Одним из таких агентов был Борис Рогуля — уроженец Западной Беларуси, приговоренный НКВД к смертной казни и сбежавший во время наступления гитлеровцев на СССР. Во время оккупации он командовал белорусскими эскадроном в Новогрудке, а незадолго до конца войны уехал в Германию. В начале 50-х по заказу ЦРУ Рогуля вербовал белорусов для диверсий против советской власти.

TUT.BY изучил документы ЦРУ, утративших гриф «Секретно», и узнал бытовые подробности сотрудничества Рогули с американской разведкой: какую зарплату ему платили, какие характеристики давали, и зачем самому Рогуле нужно было ЦРУ.



Борис Рогуля. Фото с сайта Рады БНР

Рогуля родился в 1920 году на Новогрудчине. Окончив гимназию, поступил на медицинский факультет в Вильне. Когда Германия напала на Польшу, попал под мобилизацию. Воевал недолго: в сентябре 1939-го попал в немецкий плен. В следующем году бежал. Вернулся на родину, которая к тому времени стала советской, и работал учителем в школе. В 1941 году был арестован НКВД по обвинению в шпионаже. Его приговорили к смертной казни, но в суматохе войны он снова сумел бежать. В годы оккупации Рогуля возглавил сначала отдел белорусской самоохраны, позже — белорусский эскадрон в Новогрудке. Боролся против советских партизан.

В 1944 году Рогуля вошел в командирование белорусского воздушно-десантного батальона «Дальвитц», созданного в Восточной Пруссии при поддержке Абвера (орган военной разведки в Третьем рейхе. — Прим. TUT.BY). Пройдя подготовку в разведшколе, личный состав должен был десантироваться в БССР и организовать там антисоветскую партизанскую борьбу. Батальон был распущен в 1945 году.

После окончания войны Рогуля жил сначала в американской зоне оккупации Германии, а в 1948 году нелегально перебрался в Бельгию.

Характеристика Рогули из полицейского файла за 1948 год «Рогуля может быть полезен разведке Бельгии или других западных стран. Его интеллектуальный уровень выше среднего. Он придерживается антикоммунистических взглядов и имеет опыт в антисоветской контрразведывательной деятельности. Но его нельзя рекомендовать безусловно, поскольку он эгоистичен, амбициозен и сильно заинтересован в продвижении белорусского национализма».



Тем не менее, ЦРУ решило сотрудничать с белорусским эмигрантом. Сам он говорил в интервью , что американцы вышли на него через Миколу Абрамчика, «президента Рады БНР в изгнании», к которой к тому времени присоединился Рогуля. ЦРУ предложило ему, по сути, продолжить дело «Дальвитца» — вербовать людей в десантный батальон для диверсионной деятельности в БССР. Проект назвали AEQUOR, а Рогуле присвоили криптоним Cambista 2. Кроме него, были еще Cambista 1, 4 и другие порядковые номера.

Отчет о прогрессе проекта AEQUOR за сентябрь 1951 Взаимоотношения с Cambista 2 В ходе встреч с Cambista 2 в августе и сентябре 1951 года… просьбы об оказании финансовой поддержки казались умеренными, как, впрочем, его общий подход к американской помощи. В отличие от некоторых своих коллег-эмигрантов, его принцип сотрудничества с американцами — не просто выжимать доллары, но оказывать друг другу взаимовыгодные услуги. Деятельность Cambista 2 30 августа 1951 года Cambista 2 был проинформирован о необходимости набора белорусов, которые могут выполнять следующие функции:

1. Человек, доступный нам в Мюнхене, чтобы выступать в качестве принципала-агента, ассистента на предварительных отборах, переводчика.

2. Человек, живший на советской территории, с оперативным или партизанским опытом, чтобы помогать подготовке кандидатов в агенты.

3. Инструктор.

4. Пожилая пара в качестве домоправителей для кандидатов на тренировочной базе. 12 сентября 1951 Cambista 2 предоставил нам список из двадцати восьми лиц в Великобритании, трех во Франции и одного в Бельгии. В результате этого общее количество завербованных Cambista 2 и пригодных для отбора достигло тридцати девяти человек. Политические взгляды Cambista 2 Cчитает, что российские эмигрантские организации не обращают внимания на белорусские проблемы. Он считает, что вопрос о самоопределении, имеющий первостепенное значение для интересов белорусов, выталкивается на задний план в пользу того, что Cambista 2 называет «русский империализм». Он выступает за сотрудничество между национальными меньшинствами на российской территории, предлагая признать белорусское государство как политическое образование, которое существует в СССР.





Донесение начальника базы ЦРУ в Мюнхене за сентябрь 1952 года «Как создатель основного плана летом 1951 года он (из документа непонятно, о ком идет речь — Прим. TUT.BY) знал, что план имел двоякую цель — во-первых, использовать белорусскую эмиграцию для разведывательных целей, во-вторых, взамен на это субсидировать некоторых белорусских эмигрантов и эмигрантские издания».

Как следует из этого и других документов, ЦРУ платило Рогуле зарплату.

Донесение за май 1953 года «Выплата зарплаты (так называемые личные расходы) от 15 000 бельгийских франков (около 300 долларов) ежемесячно. Эта сумма выплачивается, чтобы позволить субъекту поддерживать свою семью и оставаться доступным для оперативной работы».

Это сумма — 300 долларов — была примерна равна доходу среднего американца в то время. Вдобавок разведка оплачивала Рогуле телефонные, почтовые, транспортные и другие расходы, связанные с оперативной работой. Среди трат, которые ему возмещали, есть даже графа «оперативные развлечения». В целом. большинство рассекреченных документов ЦРУ, в которых упоминается Рогуля — это записки о том, сколько денег он получил или получит в ближайшее время.

Записка за июль 1951 года «1. Была ли возможность передать Cambista 2 10 000 тысяч бельгийских франков в июле? 2. В дополнение к этому запрашивает оплату 12 000 бельгийских франков. Подтвердите платеж".

Записка за ноябрь 1951 года «Задержки в оперативной доставке средств Cambista 2 … Это пагубно сказывается на контакте с ним. Срочно предпринять шаги для более надежных переводов».





Рогуля хотел создать батальон, но «первая ласточка» проекта AEQUOR полетела в БССР в одиночку. Это был Янка Филистович, пламенный националист, также член Рады БНР.

В сентябре 1951 года Филистовича выбросили из самолета, и он на парашюте приземлился неподалеку от родной деревни. Шпионаж Филистовича заключался в том, что он убеждал крестьян, что скоро к власти вместо коммунистов придет правительство БНР, отсылал сведения о расположении советских войск и военных аэродромах. Позже связался с антисоветскими партизанами и вместе с ними вынес оборудование из типографии, чтобы печатать свои газеты и листовки. Ровно через год Филистовича арестовали и расстреляли.

Отчет о встрече с Рогулей за февраль 1951 года «Рогуля предложил предоставить четырех новобранцев к середине марта: двух для Восточной, двух для Западной Белоруссии. … Он заинтересован в том, чтобы установить контакты и выяснить местоположение сопротивления, имена его лидеров, количество бойцов, степень сотрудничества с украинцами и балтами. Субъект рекомендует перенаправить партизанскую активность с набегов к созданию нелегальных объединений, убежищ. Будет распространять информацию, что американцы не станут преследовать коллаборационистов как военных преступников".

Накануне ареста Филистовича в Налибокской пуще приземлилась вторая группа «американских десантников». Она состояла из четырех парашютистов: Тимох Остриков (кличка Карл Свенсон), Михаил Артишевский (Финир Сигурдсон), Геннадий Костюк (Бен) и Михаил Кальницкий (Джо). Им также предстояло от имени Рады БНР наладить связь с подпольщиками, но миссия завершилась буквально через неделю. Всех четверых задержали, Остриков и Костюк получили больше 20 лет лагерей за «измену Родине с оружием в руках».





Рада БНР получила 30 тысяч долларов как бенефициар по страховкам, которые «шпионы-десантники» получили от американцев на случай смерти или ареста.

Отчет о совещании агентов ЦРУ с Абрамчиком и Рогулей в Вашингтоне за сентябрь 1956 года «…Нижеподписавшийся стал обсуждать с Абрамчиком возможную судьбу оставшихся членов команды AEQUOR 2. Не было никаких упоминаний о 30 тысячах долларов для БНР как бенефициара по страховкам с членами команды. Абрамчик считал, что все члены команды либо схвачены, либо мертвы. На вопрос, почему он так думает, он ответил, что был знаком со всеми персонально, и если бы они были живы, то связались бы с ним».

Согласно документам ЦРУ, Рогуля держал с ними связь как минимум до 1954 года, хотя сам он говорил в интервью, что порвал с американской разведкой после провала «налибокской четверки» в 1952-м.

Сообщение за октябрь 1955 года «1. Просим обновить …, выданный Борису Рогуле в рамках проекта AEQUOR, в целях возобновления контактов с субъектом. Контакт будет осуществляться в Соединенных Штатах. 2. Контактов с субъектом не было с апреля 1954 года. Вскоре после этого, по нашей информации, субъект эмигрировал из Бельгии в Канаду. Предполагается, что субъект поселился в Торонто, где, вероятно, работает по профессии — в медицине".

Борис Рогуля умер в Канаде в 2005 году. Ему было 85 лет.