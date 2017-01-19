В рассекреченных архивах ЦРУ можно найти много документов о сотрудничестве с белорусскими эмигрантами, выехавшими на Запад во время Второй мировой. Одним из таких агентов был Борис Рогуля — уроженец Западной Беларуси, приговоренный НКВД к смертной казни и сбежавший во время наступления гитлеровцев на СССР. Во время оккупации он командовал белорусскими эскадроном в Новогрудке, а незадолго до конца войны уехал в Германию. В начале 50-х по заказу ЦРУ Рогуля вербовал белорусов для диверсий против советской власти.
TUT.BY изучил документы ЦРУ, утративших гриф «Секретно», и узнал бытовые подробности сотрудничества Рогули с американской разведкой: какую зарплату ему платили, какие характеристики давали, и зачем самому Рогуле нужно было ЦРУ.
Рогуля родился в 1920 году на Новогрудчине. Окончив гимназию, поступил на медицинский факультет в Вильне. Когда Германия напала на Польшу, попал под мобилизацию. Воевал недолго: в сентябре 1939-го попал в немецкий плен. В следующем году бежал. Вернулся на родину, которая к тому времени стала советской, и работал учителем в школе. В 1941 году был арестован НКВД по обвинению в шпионаже. Его приговорили к смертной казни, но в суматохе войны он снова сумел бежать. В годы оккупации Рогуля возглавил сначала отдел белорусской самоохраны, позже — белорусский эскадрон в Новогрудке. Боролся против советских партизан.
В 1944 году Рогуля вошел в командирование белорусского воздушно-десантного батальона «Дальвитц», созданного в Восточной Пруссии при поддержке Абвера (орган военной разведки в Третьем рейхе. — Прим. TUT.BY). Пройдя подготовку в разведшколе, личный состав должен был десантироваться в БССР и организовать там антисоветскую партизанскую борьбу. Батальон был распущен в 1945 году.
После окончания войны Рогуля жил сначала в американской зоне оккупации Германии, а в 1948 году нелегально перебрался в Бельгию.
«Рогуля может быть полезен разведке Бельгии или других западных стран. Его интеллектуальный уровень выше среднего. Он придерживается антикоммунистических взглядов и имеет опыт в антисоветской контрразведывательной деятельности. Но его нельзя рекомендовать безусловно, поскольку он эгоистичен, амбициозен и сильно заинтересован в продвижении белорусского национализма».
Тем не менее, ЦРУ решило сотрудничать с белорусским эмигрантом. Сам он говорил в интервью, что американцы вышли на него через Миколу Абрамчика, «президента Рады БНР в изгнании», к которой к тому времени присоединился Рогуля. ЦРУ предложило ему, по сути, продолжить дело «Дальвитца» — вербовать людей в десантный батальон для диверсионной деятельности в БССР. Проект назвали AEQUOR, а Рогуле присвоили криптоним Cambista 2. Кроме него, были еще Cambista 1, 4 и другие порядковые номера.
В ходе встреч с Cambista 2 в августе и сентябре 1951 года… просьбы об оказании финансовой поддержки казались умеренными, как, впрочем, его общий подход к американской помощи. В отличие от некоторых своих коллег-эмигрантов, его принцип сотрудничества с американцами — не просто выжимать доллары, но оказывать друг другу взаимовыгодные услуги.
Деятельность Cambista 2
30 августа 1951 года Cambista 2 был проинформирован о необходимости набора белорусов, которые могут выполнять следующие функции:
1. Человек, доступный нам в Мюнхене, чтобы выступать в качестве принципала-агента, ассистента на предварительных отборах, переводчика.
2. Человек, живший на советской территории, с оперативным или партизанским опытом, чтобы помогать подготовке кандидатов в агенты.
3. Инструктор.
4. Пожилая пара в качестве домоправителей для кандидатов на тренировочной базе.
12 сентября 1951 Cambista 2 предоставил нам список из двадцати восьми лиц в Великобритании, трех во Франции и одного в Бельгии. В результате этого общее количество завербованных Cambista 2 и пригодных для отбора достигло тридцати девяти человек.
Политические взгляды Cambista 2
Cчитает, что российские эмигрантские организации не обращают внимания на белорусские проблемы. Он считает, что вопрос о самоопределении, имеющий первостепенное значение для интересов белорусов, выталкивается на задний план в пользу того, что Cambista 2 называет «русский империализм». Он выступает за сотрудничество между национальными меньшинствами на российской территории, предлагая признать белорусское государство как политическое образование, которое существует в СССР.
«Как создатель основного плана летом 1951 года он (из документа непонятно, о ком идет речь — Прим. TUT.BY) знал, что план имел двоякую цель — во-первых, использовать белорусскую эмиграцию для разведывательных целей, во-вторых, взамен на это субсидировать некоторых белорусских эмигрантов и эмигрантские издания».
Как следует из этого и других документов, ЦРУ платило Рогуле зарплату.
«Выплата зарплаты (так называемые личные расходы) от 15 000 бельгийских франков (около 300 долларов) ежемесячно. Эта сумма выплачивается, чтобы позволить субъекту поддерживать свою семью и оставаться доступным для оперативной работы».
Это сумма — 300 долларов — была примерна равна доходу среднего американца в то время. Вдобавок разведка оплачивала Рогуле телефонные, почтовые, транспортные и другие расходы, связанные с оперативной работой. Среди трат, которые ему возмещали, есть даже графа «оперативные развлечения». В целом. большинство рассекреченных документов ЦРУ, в которых упоминается Рогуля — это записки о том, сколько денег он получил или получит в ближайшее время.
«Задержки в оперативной доставке средств Cambista 2 … Это пагубно сказывается на контакте с ним. Срочно предпринять шаги для более надежных переводов».
Рогуля хотел создать батальон, но «первая ласточка» проекта AEQUOR полетела в БССР в одиночку. Это был Янка Филистович, пламенный националист, также член Рады БНР.
В сентябре 1951 года Филистовича выбросили из самолета, и он на парашюте приземлился неподалеку от родной деревни. Шпионаж Филистовича заключался в том, что он убеждал крестьян, что скоро к власти вместо коммунистов придет правительство БНР, отсылал сведения о расположении советских войск и военных аэродромах. Позже связался с антисоветскими партизанами и вместе с ними вынес оборудование из типографии, чтобы печатать свои газеты и листовки. Ровно через год Филистовича арестовали и расстреляли.
«Рогуля предложил предоставить четырех новобранцев к середине марта: двух для Восточной, двух для Западной Белоруссии.
… Он заинтересован в том, чтобы установить контакты и выяснить местоположение сопротивления, имена его лидеров, количество бойцов, степень сотрудничества с украинцами и балтами. Субъект рекомендует перенаправить партизанскую активность с набегов к созданию нелегальных объединений, убежищ. Будет распространять информацию, что американцы не станут преследовать коллаборационистов как военных преступников".
Накануне ареста Филистовича в Налибокской пуще приземлилась вторая группа «американских десантников». Она состояла из четырех парашютистов: Тимох Остриков (кличка Карл Свенсон), Михаил Артишевский (Финир Сигурдсон), Геннадий Костюк (Бен) и Михаил Кальницкий (Джо). Им также предстояло от имени Рады БНР наладить связь с подпольщиками, но миссия завершилась буквально через неделю. Всех четверых задержали, Остриков и Костюк получили больше 20 лет лагерей за «измену Родине с оружием в руках».
Рада БНР получила 30 тысяч долларов как бенефициар по страховкам, которые «шпионы-десантники» получили от американцев на случай смерти или ареста.
«…Нижеподписавшийся стал обсуждать с Абрамчиком возможную судьбу оставшихся членов команды AEQUOR 2. Не было никаких упоминаний о 30 тысячах долларов для БНР как бенефициара по страховкам с членами команды. Абрамчик считал, что все члены команды либо схвачены, либо мертвы. На вопрос, почему он так думает, он ответил, что был знаком со всеми персонально, и если бы они были живы, то связались бы с ним».
Согласно документам ЦРУ, Рогуля держал с ними связь как минимум до 1954 года, хотя сам он говорил в интервью, что порвал с американской разведкой после провала «налибокской четверки» в 1952-м.
«1. Просим обновить …, выданный Борису Рогуле в рамках проекта AEQUOR, в целях возобновления контактов с субъектом. Контакт будет осуществляться в Соединенных Штатах.
2. Контактов с субъектом не было с апреля 1954 года. Вскоре после этого, по нашей информации, субъект эмигрировал из Бельгии в Канаду. Предполагается, что субъект поселился в Торонто, где, вероятно, работает по профессии — в медицине".
Борис Рогуля умер в Канаде в 2005 году. Ему было 85 лет.
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