В Минске ограничивают использование не в стационаре популярного белорусского антибиотика третьего поколения, сообщили TUT.BY несколько врачей. Собеседники говорят, что это связано с трагедией, произошедшей на фельдшерско-акушерском пункте в деревне Тюрли Молодечненского района, когда молодая женщина умерла после инъекции лекарства , предположительно, антибиотика.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Утром в пятницу пришла на прием в поликлинику, а врача экстренно вызвали на совещание. Сказали, что после трагической гибели женщины на ФАПе этот антибиотик (относится к группе антибиотиков цефалоспоринов. — TUT.BY) можно колоть только в стационаре, — рассказывает TUT.BY минчанка Светлана.

Информацию о том, что в пятницу минских врачей срочно собрали на совещание, подтвердили и в другой поликлинике.

— Утром из комитета получили экстренные бумаги по данному препарату. Персонал действительно собирался, но какие меры приняты, не могу пока сказать, — ответили в приемной одной из поликлиник Фрунзенского района.

— Всех врачей собирали, рассказали про случай на ФАПе, и сказали пока этим антибиотиком не пользоваться. Попросили найти ему замену, на какое время — никто не уточнял, — говорит врач из Партизанского района.

Использование препарата на одной из подстанций скорой помощи в столице с 19 января также приостановили.

— Официальных бумаг не видел, сказали пока не использовать, — объясняет фельдшер скорой помощи на условиях анонимности.

Фельдшер другой скорой помощи в Минске рассказал, что им информация о приостановке использования этого препарата не поступала.

— Но я его и не использую, — объяснил он. — Встречаются случаи анафилактического шока, а у нас нет времени ждать 40 минут, чтобы проверить на него реакцию организма. Человека надо скорее доставить в больницу, а потом разбираться с последствиями.

Информацию о том, что этот же препарат изъяли из медицинских укладок (комплектов для оказания медпомощи), подтвердили в столичной больнице скорой помощи.

— Но в самой больнице он есть и применяется, — отметили там.

Получить оперативный комментарий в Минздраве и у производителя TUT.BY пока не удалось.

В двух аптеках сети «Белфармация», куда позвонил корреспондент TUT.BY, препарат продают. Его отпускают только по рецепту. На сайте tabletka.by также можно найти это лекарство.