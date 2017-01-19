МИНСК, 20 янв — Sputnik. Гомельские инвалиды предлагают создать микрозону с идеальной безбарьерной средой, которая сможет служить практическим образцом для проектировщиков, строителей, чиновников и других заинтересованных в облегчении жизни инвалидов людей.

С инициативой выступил председатель правления Гомельской областной организации ОО "БелТИЗ" Александр Болдуев. Руководитель обосновал предложение и передал документы в Гомельский облисполком, сейчас их изучают специалисты.

По задумке автора идеи, микрозона нормальной жизни инвалидов должна быть создана в конце Советской улицы Гомеля. Здесь компактно расположены офис общественного объединения незрячих и слабовидящих людей, предприятие "Светотехника", где большинство из них работают, и два жилых дома, где живут их семьи.

"При создании безбарьерной среды мы предлагаем учесть интересы не только слабовидящих, но и всех инвалидов: спинальников, слабослышащих и других категорий. При этом применить современные технологии. Сегодня уже не актуально красить первую и последнюю ступени лестницы, так как краска все равно постоянно стирается и деньги расходуются впустую. Между тем есть хотя бы рельефная плитка, которую члены нашего товарищества хорошо "читают", — привел пример Александр Болдуев.

Общественные объединения инвалидов готовы выступить консультантами при проведении работ. Их руководители акцентируют внимание на том, что многие существующие нормы проектирования не соответствуют пожеланиям самих инвалидов, так как были установлены людьми, никогда не сталкивавшимися с физическими ограничениями.