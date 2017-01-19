﻿ Эталон безбарьерной среды предлагают создать в Гомеле. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Эталон безбарьерной среды предлагают создать в Гомеле

20.01.2017 19:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 20 янв — Sputnik. Гомельские инвалиды предлагают создать микрозону с идеальной безбарьерной средой, которая сможет служить практическим образцом для проектировщиков, строителей, чиновников и других заинтересованных в облегчении жизни инвалидов людей.

С инициативой выступил председатель правления Гомельской областной организации ОО "БелТИЗ" Александр Болдуев. Руководитель обосновал предложение и передал документы в Гомельский облисполком, сейчас их изучают специалисты.

Эталон безбарьерной среды предлагают создать в Гомеле
© Sputnik/
Видеомост ко Дню инвалидов: законы хорошие, реализация хромает

По задумке автора идеи, микрозона нормальной жизни инвалидов должна быть создана в конце Советской улицы Гомеля. Здесь компактно расположены офис общественного объединения незрячих и слабовидящих людей, предприятие "Светотехника", где большинство из них работают, и два жилых дома, где живут их семьи.

"При создании безбарьерной среды мы предлагаем учесть интересы не только слабовидящих, но и всех инвалидов: спинальников, слабослышащих и других категорий. При этом применить современные технологии. Сегодня уже не актуально красить первую и последнюю ступени лестницы, так как краска все равно постоянно стирается и деньги расходуются впустую. Между тем есть хотя бы рельефная плитка, которую члены нашего товарищества хорошо "читают", — привел пример Александр Болдуев.

Общественные объединения инвалидов готовы выступить консультантами при проведении работ. Их руководители акцентируют внимание на том, что многие существующие нормы проектирования не соответствуют пожеланиям самих инвалидов, так как были установлены людьми, никогда не сталкивавшимися с физическими ограничениями.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси до сих пор нет улицы или хотя бы квартала, где бы инвалид ни столкнулся с препятствием. Гомельчане обратили на этот минус внимание и предложили решение.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Врачи: "После трагической гибели женщины на ФАПе этот антибиотик сказали колоть только в стационаре"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика