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В Минск начали летать самолеты "Иракских авиалиний"

20.01.2017 21:20 — Новости Общества | Tut.by  
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20 января около 11 часов утра в Минске приземлился самолет иракских авиалиний Iraqi Airways. О рейсе из Багдада стало известно благодаря онлайн-сервису Flightradar24.com.


В сезонном расписании на сайте Национального аэропорта Минск указано, что рейс IA-272/271 иракских авиалиний будет курсировать из Багдада в Минск и обратно по пятницам в течение месяца, до 20 февраля. Время прилета в столицу Беларуси — 10.40 утра, а вылета обратно в Багдад — 15.00.

По данным споттеров, лайнеры иракских авиалиний стали замечать в Минске с 16 декабря.

В пресс-службе Национального аэропорта Минск отказались комментировать новый рейс.


Декабрь 2016 года, Национальный аэропорт Минск, авторство снимка неизвестно

По данным сайта иракских авиалиний, на следующий рейс, 27 января, билеты уже распроданы, а вот на 3 февраля еще нет. Цена билета в одну сторону на одного взрослого в эконом-классе составит 268 долларов.


Оказалось, что Багдад — не единственный город Ирака, куда до 20 февраля будут летать самолеты из Минска. По понедельникам в 10.10 утра в белорусскую столицу будут прибывать авиалайнеры иракских линий из города Басра, а в 15.00 отправляться обратно. Первый рейс запланирован на 23 января, цена — 128 долларов в одну сторону.


Расписание сроком на месяц может свидетельствовать о том, что рейсы чартерные. Или за это время авиакомпания должна изучить спрос на перелеты между Ираком и Беларусью.

 
Теги: Минск
 
 
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20 января около 11 часов утра в Минске приземлился самолет иракских авиалиний.

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