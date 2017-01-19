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В Минск начали летать самолеты "Иракских авиалиний"
20.01.2017 21:20 — Новости Общества | Tut.by
20 января около 11 часов утра в Минске приземлился самолет иракских авиалиний Iraqi Airways. О рейсе из Багдада стало известно благодаря онлайн-сервису
В сезонном
По данным споттеров, лайнеры иракских авиалиний стали замечать в Минске с 16 декабря.
В пресс-службе Национального аэропорта Минск отказались комментировать новый рейс.
По данным сайта иракских авиалиний, на следующий рейс, 27 января, билеты уже распроданы, а вот на 3 февраля еще нет. Цена билета в одну сторону на одного взрослого в эконом-классе составит 268 долларов.
Оказалось, что Багдад — не единственный город Ирака, куда до 20 февраля будут летать самолеты из Минска. По понедельникам в 10.10 утра в белорусскую столицу будут прибывать авиалайнеры иракских линий из города Басра, а в 15.00 отправляться обратно. Первый рейс запланирован на 23 января, цена — 128 долларов в одну сторону.
Расписание сроком на месяц может свидетельствовать о том, что рейсы чартерные. Или за это время авиакомпания должна изучить спрос на перелеты между Ираком и Беларусью.
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20 января около 11 часов утра в Минске приземлился самолет иракских авиалиний.
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