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Минздрав напомнил, что в амбулаторных условиях антибиотики нужно принимать в таблетках

20.01.2017 23:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Министерство здравоохранения Беларуси разослало учреждениям здравоохранения письмо, в котором напомнило о необходимости следовать приказам Минздрава, принятым в 2014 и 2015 годах. Ими регламентировано лечение острых респираторных заболеваний и заболеваний бронхо-легочной системы, сообщили БЕЛТА в Минздраве.

«Письмом рекомендовано ограничить применение парентеральных антибактериальных средств — пенициллинового и цефалоспоринового ряда. Эти лекарства и способ введения — внутримышечно или тем более внутривенно — свидетельствует о тяжести заболевания, в таких случаях пациент должен быть госпитализирован. Отдавать предпочтение необходимо таблетированным формам приема антибиотиков, которых достаточно в аптеках. Это определено приказами министерства от 2014 и 2015 года», — сказали в ведомстве. Министерство поручило провести повторное изучение этих приказов.

В Минздраве отметили, что лекарственное средство «Цефтриаксон» продолжает использоваться при тяжелых и затяжных инфекциях, сепсисе.

Письмо направлено в целях грамотного оказания медицинской помощи, профилактики антибиотикорезистентности.

Ранее несколько врачей сообщили TUT.BY, что в Минске ограничивают использование не в стационаре популярного белорусского антибиотика третьего поколения. Собеседники рассказывали, что это связано с трагедией, произошедшей на фельдшерско-акушерском пункте в деревне Тюрли Молодечненского района, когда молодая женщина умерла после инъекции лекарства, предположительно, антибиотика.

 
Теги: Минск
 
 
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Министерство здравоохранения Беларуси разослало учреждениям здравоохранения письмо, в котором напомнило о необходимости следовать приказам Минздрава, принятым...

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