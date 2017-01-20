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В Гомеле за оскорбление белорусского языка будут судить бывшего милиционера
20.01.2017 22:23 — Новости Общества | Tut.by
В суд Новобелицкого района Гомеля поступил на рассмотрение административный протокол, составленный администрацией района в отношении жителя областного центра, который оскорбительно высказался о белорусском языке.
Речь идет о бывшем сотруднике департамента охраны МВД Василии Ворущенко, который стал известен благодаря скандальным высказываниям и фотографиям в интернете. В паблике портала «Сильные новости» в социальной сети «ВКонтакте» Ворущенко оставил комментарий (орфография сохранена): «Белорусский язык — это разлагающий и загнивающий труп, который уже давно порабы закопать поглубже!»
Общественный активист Игорь Случак, инициатор кампании «Справаводства па-беларуску» («Делопроизводство по-белорусски»), направил заявление в Гомельский горисполком с просьбой привлечь к ответственности гражданина, оскорбившего белорусский язык. Активист посчитал, что данным высказыванием автор нарушил законодательство о языках (статья 9.22 КоАП), публично оскорбив белорусский язык.
Материалы из горисполкома были переданы на рассмотрение в администрацию Новобелицкого района. После проверки, проведенной ОВД, администрация района составила в отношении жителя Гомеля протокол по статье 9.22 КоАП.
Заместитель главы администрации Новобелицкого района Василий Зубец сообщил БелаПАН, что комментарий гражданина о белорусском языке как «гниющем трупе» был направлен на экспертизу с вопросом, можно ли считать такое высказывание оскорбительным для белорусского языка. «Эксперты дали заключение, что да, действительно, такая фраза оскорбляет белорусский язык. И в этой связи администрацией района был составлен протокол об административном нарушении. Протокол будет рассмотрен в суде», — прокомментировал Зубец.
Он отметил, что за время его работы в администрации это первый протокол по статье 9.22 КоАП (публичное оскорбление, порочение государственных и других национальных языков, создание препятствий и ограничений в пользовании ими, проповедь вражды на языковой почве).
Игорь Случак считает, что в административно-процессуальный кодекс стоит внести изменения, согласно которым вести административный процесс по статье 9.22 КоАП и составлять протоколы смогут не только администрации районов и исполкомы, но и милиция. «Потому что в исполкомах объективно нет таких возможностей, как у МВД, и все равно администрациям районов и исполкомам приходится взаимодействовать с МВД, как было в данном случае, а из-за этого теряется время и может сложиться так, что виновные могут избежать ответственности, потому что на привлечение к административной ответственности дается два месяца», — отметил в комментарии БелаПАН общественный активист.
Он удовлетворен, что экспертиза признала слова Ворущенко оскорблением: «кажется, иного итога и быть не могло». «Надеюсь, это будет хорошим уроком для тех, кто еще не понял, что мнение и оскорбление — совсем разные вещи, и оскорблений не только белорусского языка, но и вообще станет меньше», — сказал Случак.
В сентябре 2016 года, впервые с 1999 года, в Беларуси был привлечен к административной ответственности гражданин, который оскорблял родной язык, чем нарушил статью 9.22 КоАП.
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В суд Новобелицкого района Гомеля поступил на рассмотрение административный протокол, составленный администрацией района в отношении жителя областного центра,...
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