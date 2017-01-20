В суд Новобелицкого района Гомеля поступил на рассмотрение административный протокол, составленный администрацией района в отношении жителя областного центра, который оскорбительно высказался о белорусском языке.

Речь идет о бывшем сотруднике департамента охраны МВД Василии Ворущенко, который стал известен благодаря скандальным высказываниям и фотографиям в интернете. В паблике портала «Сильные новости» в социальной сети «ВКонтакте» Ворущенко оставил комментарий (орфография сохранена): «Белорусский язык — это разлагающий и загнивающий труп, который уже давно порабы закопать поглубже!»

Общественный активист Игорь Случак, инициатор кампании «Справаводства па-беларуску» («Делопроизводство по-белорусски»), направил заявление в Гомельский горисполком с просьбой привлечь к ответственности гражданина, оскорбившего белорусский язык. Активист посчитал, что данным высказыванием автор нарушил законодательство о языках (статья 9.22 КоАП), публично оскорбив белорусский язык.

Материалы из горисполкома были переданы на рассмотрение в администрацию Новобелицкого района. После проверки, проведенной ОВД, администрация района составила в отношении жителя Гомеля протокол по статье 9.22 КоАП.

Заместитель главы администрации Новобелицкого района Василий Зубец сообщил БелаПАН, что комментарий гражданина о белорусском языке как «гниющем трупе» был направлен на экспертизу с вопросом, можно ли считать такое высказывание оскорбительным для белорусского языка. «Эксперты дали заключение, что да, действительно, такая фраза оскорбляет белорусский язык. И в этой связи администрацией района был составлен протокол об административном нарушении. Протокол будет рассмотрен в суде», — прокомментировал Зубец.

Он отметил, что за время его работы в администрации это первый протокол по статье 9.22 КоАП (публичное оскорбление, порочение государственных и других национальных языков, создание препятствий и ограничений в пользовании ими, проповедь вражды на языковой почве).

Игорь Случак считает, что в административно-процессуальный кодекс стоит внести изменения, согласно которым вести административный процесс по статье 9.22 КоАП и составлять протоколы смогут не только администрации районов и исполкомы, но и милиция. «Потому что в исполкомах объективно нет таких возможностей, как у МВД, и все равно администрациям районов и исполкомам приходится взаимодействовать с МВД, как было в данном случае, а из-за этого теряется время и может сложиться так, что виновные могут избежать ответственности, потому что на привлечение к административной ответственности дается два месяца», — отметил в комментарии БелаПАН общественный активист.

Он удовлетворен, что экспертиза признала слова Ворущенко оскорблением: «кажется, иного итога и быть не могло». «Надеюсь, это будет хорошим уроком для тех, кто еще не понял, что мнение и оскорбление — совсем разные вещи, и оскорблений не только белорусского языка, но и вообще станет меньше», — сказал Случак.

В сентябре 2016 года, впервые с 1999 года, в Беларуси был привлечен к административной ответственности гражданин, который оскорблял родной язык, чем нарушил статью 9.22 КоАП. Наказания для жителя Мозыря Дмитрия Щербатых также добился Случак. Активист пишет магистерскую диссертацию на тему «Правовые основы государственной языковой политики в Республике Беларусь», поэтому, помимо отстаивания национальных ценностей, ему была интересна юридическая сторона конфликта как часть его научной работы. Конфликт, закончившийся для бывшего сотрудника сайта offside.by Щербатых штрафом в четыре базовые величины, начался с его оскорбительного комментария на странице в соцсетях, где обсуждался новый билборд мозырского футбольного клуба «Славия» с надписями на белорусском языке.