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Лукашенко о безвизовом режиме: Нормальный человек - проходи
20.01.2017 23:05 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Белорусские границы останутся под надежной охраной, несмотря на
«Отмена виз не означает отмены пограничного контроля. Как он был, так и есть. Тебя обязательно проверят, кто ты такой. Всё, как в России - паспорт предъявил, компьютер отметил. Нормальный человек - проходи, пять дней живи в Беларуси. Нет - компьютер сразу укажет. Мы здесь ничего не нарушили с точки зрения нашего внутреннего законодательства. Это наше суверенное право. Мы не нарушили ничего и в плане наших договоренностей с другими государствами», - отметил президент Беларуси.
Александр Лукашенко также прокомментировал создание в Беларуси центров временного содержания
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При этом президент заявил, что Беларусь не будет «отстойником для мигрантов».
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