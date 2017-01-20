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Лукашенко о безвизовом режиме: Нормальный человек - проходи

20.01.2017 23:05 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Белорусские границы останутся под надежной охраной, несмотря на безвизовый режим, который Беларусь вводит для граждан 80 стран с 12 февраля, заявил президент Александр Лукашенко, передает телеканал «МИР 24».

«Отмена виз не означает отмены пограничного контроля. Как он был, так и есть. Тебя обязательно проверят, кто ты такой. Всё, как в России - паспорт предъявил, компьютер отметил. Нормальный человек - проходи, пять дней живи в Беларуси. Нет - компьютер сразу укажет. Мы здесь ничего не нарушили с точки зрения нашего внутреннего законодательства. Это наше суверенное право. Мы не нарушили ничего и в плане наших договоренностей с другими государствами», - отметил президент Беларуси.

Александр Лукашенко также прокомментировал создание в Беларуси центров временного содержания мигрантов. На эти цели Еврокомиссия выделяет 7 миллионов евро. По словам президента, деньги пойдут не только на строительство, но и на дальнейшую экстрадицию нелегалов, чтобы Беларусь «не превратилась в отстойник для мигрантов».

 
 
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При этом президент заявил, что Беларусь не будет «отстойником для мигрантов».

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