Доброе утро!

Срочно обнимите того, кто рядом — даже если это только кот! Сегодня же не только аааааа, ужас рабочая суббота, но и Всемирный день объятий! Помните, что только для «выживания» человеку в день необходимо четыре раза обняться. Если вам не хватает позитива в своем окружении — приглашаем обниматься к нам .





ВАЖНОЕ

В Вашингтоне прошла инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа . Трамп принес присягу и официально вступил в должность главы Белого дома: «Я говорю всем американцам: вас никогда больше не будут игнорировать, вас услышат. Ваши голос и мечты будут определять наше будущее. Вместе мы снова сделаем Америку великой, мы снова заставим всех гордиться Америкой». А еще ему передали портфель с «красной кнопкой» — и вот как она работает .



Фото: Reuters

Инаугурация проходила на фоне протестов в США. 20 января тысячи противников Дональда Трампа собрались на акцию в Нью-Йорке. Среди ее участников были такие знаменитости, как актеры Роберт Де Ниро, Марк Руффало и Шер. Акции противников нового президента США переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Протестующие громили витрины и били стекла автомобилей. Полиция Вашингтона задержала 95 участников протестов .

Мы между тем спросили ведущих экспертов из США, Великобритании и России о том, что будет с конфликтом России и Запада в эпоху Трампа . «Российская идеология состоит в следующем: „Мы лучше знаем, как управлять этой страной, поэтому от… [отстаньте] и мы сами все решим“. Трамп готов принять такую точку зрения: пусть русские сами у себя разбираются, они лучше знают, как управляться с этой огромной морозной страной, где люди готовы есть снег вместо пармезана».

Ну, а новостью дня в масштабе нашей страны стало решение Минобразования о запрете сборов наличных денег родительскими комитетами . Теперь этим будет заниматься только попечительский совет — и никакого «нала»: все средства должны перечислять на счет школы или гимназии. Мы разобрались, что на практике изменит запрет на поборы . Спойлер: ничего.

Наш президент заявил об отсутствии рисков для Беларуси и стран-соседей от введения Беларусью безвизового въезда на срок до пяти суток. «Вой и вопли со стороны некоторых сопредельных государств — это просто попытка высказать неудовлетворение со стороны определенных сил. Мы здесь ничего не нарушили… Если Россия озаботилась , то я всегда говорю: дай Бог вам нести на границе службу так качественно, как это организовано в белорусских пограничных войсках. Им еще очень далеко до того уровня контроля на границах, который имеет Беларусь».

Еще Александр Лукашенко вчера прокомментировал тему создания в Беларуси центров временного содержания мигрантов . «Некоторые наши особо „свядомыя“ кричат о том, что мы чуть ли не превращаем Беларусь в „отстойник“. Хочу предупредить, что никакого „отстойника“ в Беларуси быть не должно . Нам чужие мигранты здесь не нужны».

Миссия МАГАТЭ отчиталась об итогах оценки внешних рисков и угроз БелАЭС . Если кратко: власти Беларуси должным образом учли все внешние угрозы при проектировании станции.

Страна выбрала 14-го по счету представителя Беларуси, который попытается покорить «Евровидение»! Кто поедет в мае в Киев петь за Беларусь — узнаете здесь .

Ура, наши гандболисты молодцы! Сборная в решающем матче группового этапа одолела Венгрию и вышла в плей-офф чемпионата мира во Франции.

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После трагической гибели женщины в ФАПе использование популярного антибиотика ограничили . «Всех врачей собирали, рассказали про случай в ФАПе и сказали пока этим антибиотиком не пользоваться. Попросили найти ему замену, на какое время — никто не уточнял», — говорят медики. Минздрав же напомнил, что в амбулаторных условиях антибиотики нужно принимать в таблетках . А опытный практикующий медик пояснил TUT.BY, почему инъекция антибиотика может вызвать анафилактический шок .

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Посмотрели, как местные власти будут освобождать от налога на тунеядство людей, «попавших в тяжелую жизненную ситуацию» — в законодательстве-то четких критериев «тяжести» не прописали. Вот один из примеров: «У меня в 2015 году было 4 госпитализации, но в общей сложности не набегает 183 дней. Я и сейчас нахожусь на госпитализации, состою на двух учетах — как алкоголик и как наркоман». Как думаете, освободят?

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Камень, слайдер, щетка, «дом»… Если вы пока не понимаете, что это за цепочка слов, то прочтите материал о спортивной детской школе , где подростков учат непривычному нам пока виду спорта.





В Беларуси скоро запустится каршеринг. Пока неизвестно, сколько автомобилей будет в парке оператора и какими будут тарифы на услугу. Что это такое и как система устроена в других странах — читайте здесь .

Помните, что наша команда отлично выступила на Дакаре? Ребята рассказали, как им жилось, спалось, елось и каталось в условиях ралли-рейда, а мы в свою очередь передаем вам приглашение встретить их сегодня в аэропорту и лично пожать руку.

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Все новости пятницы, 20 января

В выходные будет противно сыро: мокрый снег, дождь, туман, гололед и гололедица. Не погуляешь. Радует только, что в неполноценный уикенд шансов на полноценный отдых и так не было. Если же вдруг вы решите выйти за продуктами, воспользуйтесь очередным обзором выгодных цен от FINANCE.TUT.BY: в этот раз ребята посмотрели, где дешевле купить мясо и колбасу в ближайшие дни. Ну, а что, не работой единой!

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