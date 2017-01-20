Витебск словно накрыло снежной волной. В такие дни для прогулки лучше, чем на санках или лыжах, и не придумаешь. TUT.BY отправился на их поиски в магазины и на рынки города.



Фото: Игорь Матвеев

На рынке нам встретились знакомые с советских времен классические модели санок по 35 рублей (со спинкой) и 30 рублей (без нее).

В универмаге выставлены различные модели санок: начиная от классических — разбежка цен от 28 до 57 рублей, заканчивая салазками по 67,9 рубля и каталкой в виде автомобиля за 117,32 рубля. Здесь же можно докупить меховой чехол за 21,17 рубля.

Тут же расположились и лыжи: от 16 рублей — детские, от 21 рубля — подростковые, и за 97 рублей — беговые для взрослых. Лыжные палки в среднем по 10 рублей. Цены на женские фигурные коньки начинаются от 80 рублей, детские — от 84, на мужские хоккейные — от 109 рублей. Клюшки самые разнообразные: есть и по 26, и по 60 рублей.

«Активация»

Ледянки здесь можно найти от 2,9 до 4,5 рубля, санки — от 27 до 45 рублей.

Цены на детские коньки стартуют от 60 рублей, мужские — от 80, женские — от 87. Лыжные ботинки — от 43 рублей. Комплект лыж в среднем по 71,5 рубля (на рост 190 см), клюшка — 21 рубль.

До 31 января на коньки, санки, лыжи и лыжные ботинки действует 5% скидка.

Адрес: ул. Коммунистическая, 25, телефон +375 (33) 380−48−25. Время работы: с понедельника по субботу с 10.00 до 19.00, в воскресенье — с 10.00 до 16.00.

«Арена спорта»

Здесь есть и всевозможные ледянки (от 2,5 рубля), санки-коляски (от 51,5 рубля), классические варианты санок (от 18,9 рубля), с ручками и колесами (от 19,5 рубля), а также аксессуары к ним. Помимо этого — снежный самокат за 30 рублей, снегокаты от 45 рублей и тюбинги (ватрушки) от 35,9 рубля.

Цены на лыжи для взрослого — в диапазоне от 46,9 (на рост 170 см) до 68,4 рубля (205 см). Детские варианты — от 8 до 31,5 рубля. Есть даже лыжи для детской коляски (39 см) за 13,9 рубля. Стоимость лыжных комплектов начинается с 49,4 рубля (100 см) — для детей, и 67,9 рубля (160 см) — для взрослых.

Подобрать можно и коньки: хоккейные (69,5−87 рублей), фигурные (53,7−78 рублей), раздвижные (58−78,5 рубля). Оценить ассортимент можно на сайте .

Адреса магазинов, телефоны и время работы: ТЦ «Беларусь», 1 этаж, пав. 181 (телефон +375 (29) 895−21−00, ежедневно с 10.00 до 19.00); ТРЦ «Мега», 1 этаж, пав. 110 (телефон +375 (33) 337−98−14, будни с 10.00 до 19.30, суббота и воскресенье до 19.00); Полоцкий рынок, пав. 455 (телефон +375 (33) 677−77−33, вторник — воскресенье с 8.00 до 15.00).



Фото: архив семьи Савельевых

Funtastik

Ледянки продают здесь по 3,6 рубля, салазки — по 11,91 рубля, тюбинг — от 57,96 рубля, снегоходы-каталки — от 96,2 рубля.

Ситуация с санками, фигурными и хоккейными коньками постоянно меняется, поэтому информацию уточняйте в магазине в индивидуальном порядке. Можно следить за появлением товара в продаже на сайте .

Адреса магазинов, телефоны и время работы: пр. Белобородова, 5 (телефон +375 (29) 700−70−99, с 9.00 до 21.00) и пр. Московский, 130/1 (телефон +375 (33) 304−06−28, с 10.00 до 21.00).

Intersport

Ледянки здесь быстро разобрали, остались только санки по цене 54,9 рубля. Можно найти коньки: детские раздвижные — 49,9 рубля, хоккейные — 79,9 рубля, ледовые — 89,9 рубля, фигурные — от 59,9 до 79,9 рубля. Подробнее — в каталоге магазина.

Адрес: ул. Чкалова, 35 (ТЦ «GreenЦентр», 1 этаж), телефон +375 (212) 61-11-87. Время работы: с 10.00 до 22.00 без выходных.

Sport Lux

В продаже есть ледянки от 3 до 19 рублей, различные мужские и женские коньки, а также лыжи из полупластика (Россия) — от 38 рублей.

Адрес: ул. Чкалова, 19, корп. 1 (телефон +375 (212) 23-82-22) и пр. Московский, 103 (телефон +375 (212) 65-82-22). Время работы: будние дни с 10.00 до 19.00, суббота и воскресенье с 11.00 до 17.00.

«Спорт-сервис»

Ледянки здесь можно найти за 2 рубля, лыжи (от 170 см до 2 м), хоккейные коньки 39−42, 45−46 размеров — около 60−70 рублей.

Адрес: ул. Офицерская, 2, телефоны: +375 (212) 47-98-74, +375 (29) 628−91−36. Время работы: в будни с 9.00 до 19.00 (обед 13.00−14.00), суббота с 10.00 до 16.00, воскресенье — выходной.

«Фаворит»

Санки со спинкой и съемной ручкой — 29 рублей. Есть также лыжи для детей (140 см) по 43 рубля. Средняя цена для лыжников постарше — 60−70 рублей. Полный комплект обойдется от 84,3 (150−160 см) до 99,2 рубля (180 см). Можно выбрать фигурные коньки 36−38 размеров за 65 рублей и 40 размера — за 75 рублей.

Адрес: пр. Фрунзе, 39а (за банком «Москва-Минск»), телефоны: +375 (212) 61-01-73, +375 (33) 306−15−57. Время работы: будние дни с 10.00 до 19.00, суббота и воскресенье — выходные.

«Мегаспорт»

Санки здесь разобрали, а следующий завоз ожидается через полторы-две недели. В ассортименте остались коньки: фигурные 37-го размера (57 рублей), хоккейные 41-го размера (50 рублей), комплект детских лыж (1 м) за 32 рубля, лыжи для взрослых (190 см) — 52 рубля.

Адрес: ул. Гоголя, 14, офис 208 (второй этаж), телефоны: +375 (212) 42-61-77, +375 (44) 792−92−38, +375 (29) 292−92−35. Время работы: будние дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, суббота с 9.00 до 17.00, воскресенье — выходной.



Фото: Мария Козлова

«Евроспорт»

В продаже — только коньки для детей и взрослых на любой вкус. Мужские — от 84,5 до 120 рублей. Женские — от 62,3 до 68 рублей. Имеются и раздвижные модели стоимостью 64,5 и 68,8 рубля. Оценить лучше можно на сайте .

Адрес: пр. Черняховского, 13, телефоны: +375 (33) 683−52−22, +375 (29) 683−52−22. Время работы: с 10.00 до 19.00 без выходных.

«ВелоСервис»

Несмотря на название магазина, здесь можно приобрести и лыжные комплекты, а также обратиться за их обслуживанием. Цены на детские модели начинаются от 90 рублей, для взрослых — дороже на 50−60 рублей (вместе с ботинками).

Адрес: пр. Фрунзе, 8 (цокольный этаж), телефон: +375 (29) 595−20−92. Время работы: с 10.00 до 19.00 без выходных.

«Спорт-Айс»

Специализируется на хоккейных товарах и экипировке различных производителей. В продаже — клюшки, шайбы, защита, маски, свитера.

Адрес: пр. Строителей, 23 (Дворец спорта), телефон: +375 (29) 621−73−88. Время работы: будние дни с 10.00 до 19.00, суббота с 10.00 до 18.00, воскресенье — выходной.