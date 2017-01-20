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Семья погибшего в СИЗО Птичкина идет в суд за моральной компенсацией в 100 тысяч долларов
21.01.2017 08:40 — Новости Общества | Tut.by
Жанна Птичкина, мать погибшего в СИЗО № 1 минчанина Игоря Птичкина, намерена через суд получить компенсацию морального и материального вреда. В подготовке иска помогли правозащитники,
Семья намерена обратится в суд Заводского района Минска. Ответчиком заявлены Департамент исполнения наказаний по Минску и области МВД Беларуси, а также Главное управление Министерства финансов по Минску. Третьей стороной выступит фельдшер СИЗО Александр Крылов, который уже отбывает наказание за ненадлежащее исполнение обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Ранее в суде Московского района мать и сестра Игоря Птичкина были признаны потерпевшими по делу.
Теперь семья намерена взыскать около 6 тысяч рублей материального вреда. Деньги пошли на похороны, а также помощь судмедэксперта.
Моральный вред от смерти сына Жанна Птичкина оценила в 100 тысяч рублей (около 50 тысяч долларов по актуальному курсу). Еще столько же — сестра минчанина. Эту информацию женщины подтвердили порталу TUT.BY.
«Я отдала [сына] отбывать арест в тюрьму — под опеку этого государственного учреждения (…). Вернули истерзанное, избитое, порезанное тело. Мне понадобилось пройти 3-летний путь в поисках правды о причинах гибели сына. Узнать, что его снова доставали из могилы; прочитать грязь, который лили на него люди в погонах; изучая материалы уголовного дела, принимая участие в заседаниях суда, снова и снова я была вынуждена мысленно пройти вместе с сыном по мрачным камерам СИЗО, услышать крики охранников, выдержать побои; лежать с ним, умирая, в нечеловеческих муках без помощи медиков», — приводят правозащитники слова матери.
Жанна Птичкина повторяет, что "лучше бы ей вернули сына, а не деньги". И раз нет - то пусть заплатят, «чтобы была возможность на кладбище ездить и за могилой ухаживать».
Как пояснила женщина, иск заявлен к Департаменту исполнения наказаний МВД, в подчинении которого находится СИЗО №1 на Володарского - и ответственность за случившееся должны разделить остальные.
Напомним, в октябре суд Московского района Минска приговорил фельдшера СИЗО № 1 Александра Крылова
Фельдшер был осужден по ч.2 ст. 162 (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее по неосторожности смерть пациента).
21-летний минчанин Игорь Птичкин
Эксперты озвучили
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Мать и сестра погибшего парня намерены получить по 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
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