Жанна Птичкина, мать погибшего в СИЗО № 1 минчанина Игоря Птичкина, намерена через суд получить компенсацию морального и материального вреда. В подготовке иска помогли правозащитники, сообщил правозащитный центр «Весна».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Семья намерена обратится в суд Заводского района Минска. Ответчиком заявлены Департамент исполнения наказаний по Минску и области МВД Беларуси, а также Главное управление Министерства финансов по Минску. Третьей стороной выступит фельдшер СИЗО Александр Крылов, который уже отбывает наказание за ненадлежащее исполнение обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Ранее в суде Московского района мать и сестра Игоря Птичкина были признаны потерпевшими по делу.

Теперь семья намерена взыскать около 6 тысяч рублей материального вреда. Деньги пошли на похороны, а также помощь судмедэксперта.

Моральный вред от смерти сына Жанна Птичкина оценила в 100 тысяч рублей (около 50 тысяч долларов по актуальному курсу). Еще столько же — сестра минчанина. Эту информацию женщины подтвердили порталу TUT.BY.

«Я отдала [сына] отбывать арест в тюрьму — под опеку этого государственного учреждения (…). Вернули истерзанное, избитое, порезанное тело. Мне понадобилось пройти 3-летний путь в поисках правды о причинах гибели сына. Узнать, что его снова доставали из могилы; прочитать грязь, который лили на него люди в погонах; изучая материалы уголовного дела, принимая участие в заседаниях суда, снова и снова я была вынуждена мысленно пройти вместе с сыном по мрачным камерам СИЗО, услышать крики охранников, выдержать побои; лежать с ним, умирая, в нечеловеческих муках без помощи медиков», — приводят правозащитники слова матери.

Жанна Птичкина повторяет, что "лучше бы ей вернули сына, а не деньги". И раз нет - то пусть заплатят, «чтобы была возможность на кладбище ездить и за могилой ухаживать».

Как пояснила женщина, иск заявлен к Департаменту исполнения наказаний МВД, в подчинении которого находится СИЗО №1 на Володарского - и ответственность за случившееся должны разделить остальные.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, в октябре суд Московского района Минска приговорил фельдшера СИЗО № 1 Александра Крылова к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении. В ноябре приговор чуть смягчили — минус два месяца .

Фельдшер был осужден по ч.2 ст. 162 (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее по неосторожности смерть пациента).

21-летний минчанин Игорь Птичкин скончался в СИЗО № 1 30 июля 2013 года. Туда он попал в СИЗО на три месяца, нарушив приговор суда о лишении права управления транспортным средством. 4 августа родные забрали его тело из морга после вскрытия. На нем были заметны многочисленные ссадины и гематомы.

Эксперты озвучили следующую причину смерти : острая сердечная недостаточность. К развитию этого расстройства, по мнению специалистов, привели три фактора: во-первых, синдром сочетанной зависимости Птичкина от психоактивных веществ (алкоголя и спайсов). Во-вторых, состояние «отмены» из-за внезапного прекращения употребления веществ. А в-третьих, длительная физическая фиксация ремнями, которую применил к Птичкину фельдшер Крылов. По данным следствия, парень был привязан к кровати почти сутки — без возможности пить, есть и справлять нужду.