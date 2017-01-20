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Актер Морган Фриман стал новым лицом Turkish Airlines в США

21.01.2017 08:28 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 янв – Sputnik. Известный голливудский актер Морган Фриман стал новым лицом Турецких авиалиний (Turkish Airlines) в США, сообщила  газета Hurriyet.

Актер Морган Фриман стал новым лицом Turkish Airlines в США
© flickr.com/ The Style PA
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По информации издания, 79-летний Фриман снимется в рекламе Turkish Airlines, премьера которой состоится во время финального матча чемпионата Национальной футбольной лиги США, известного как Супербоул. Он состоится 5 февраля.

Turkish Airlines являются национальным турецким авиаперевозчиком и одной из крупнейших авиакомпаний в Европе.

 
Теги: Минск
 
 
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Актер снимется в рекламе Turkish Airlines, премьера которой состоится во время финального матча чемпионата Национальной футбольной лиги США.

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