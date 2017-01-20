МИНСК, 21 янв – Sputnik. Известный голливудский актер Морган Фриман стал новым лицом Турецких авиалиний (Turkish Airlines) в США, сообщила газета Hurriyet .

По информации издания, 79-летний Фриман снимется в рекламе Turkish Airlines, премьера которой состоится во время финального матча чемпионата Национальной футбольной лиги США, известного как Супербоул. Он состоится 5 февраля.

Turkish Airlines являются национальным турецким авиаперевозчиком и одной из крупнейших авиакомпаний в Европе.