|
Актер Морган Фриман стал новым лицом Turkish Airlines в США
21.01.2017 08:28 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 янв – Sputnik. Известный голливудский актер Морган Фриман стал новым лицом Турецких авиалиний (Turkish Airlines) в США, сообщила газета
По информации издания, 79-летний Фриман снимется в рекламе Turkish Airlines, премьера которой состоится во время финального матча чемпионата Национальной футбольной лиги США, известного как Супербоул. Он состоится 5 февраля.
Turkish Airlines являются национальным турецким авиаперевозчиком и одной из крупнейших авиакомпаний в Европе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Актер снимется в рекламе Turkish Airlines, премьера которой состоится во время финального матча чемпионата Национальной футбольной лиги США.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии