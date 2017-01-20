﻿ В Гомеле создали первый в стране учебный класс по электробезопастности для детей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Гомеле создали первый в стране учебный класс по электробезопастности для детей

21.01.2017 09:29 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На базе средней школы № 12 в областном центре 20 января по инициативе филиала «Энергонадзор» РУП «Гомельэнерго» и поддержке местного облисполкома торжественно открыли первый в Беларуси учебный класс по электробезопасности.


— Создание такого класса, в котором будут заниматься гомельские школьники, направлено на предупреждение травматизма из-за поражения электрическим током. Главная задача — дать подросткам достаточно знаний, чтобы они поняли всю серьезность последствий небрежного обращения с электричеством, — рассказали TUT.BY в пресс-службе «Гомельэнерго».


Фото: пресс-служба «Гомельэнерго»

Уникальность данного класса заключается в том, что он является первым подобным классом по электробезопасности для детей. Здесь будут учить аккуратному пользованию электроприборами, а также напоминать о реальной угрозе для жизни при обрыве проводов, подъеме на опоры, проникновении в подстанции и электрические щитки.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уникальность данного класса заключается в том, что он является первым подобным классом по электробезопасности для детей и подростков.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Житель Витебска, задержанный за хулиганство, оказался насильником
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика