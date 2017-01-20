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В Гомеле создали первый в стране учебный класс по электробезопастности для детей
21.01.2017 09:29 — Новости Общества | Tut.by
На базе средней школы № 12 в областном центре 20 января по инициативе филиала «Энергонадзор» РУП «Гомельэнерго» и поддержке местного облисполкома торжественно открыли первый в Беларуси учебный класс по электробезопасности.
— Создание такого класса, в котором будут заниматься гомельские школьники, направлено на предупреждение травматизма из-за поражения электрическим током. Главная задача — дать подросткам достаточно знаний, чтобы они поняли всю серьезность последствий небрежного обращения с электричеством, — рассказали TUT.BY в пресс-службе «Гомельэнерго».
Уникальность данного класса заключается в том, что он является первым подобным классом по электробезопасности для детей. Здесь будут учить аккуратному пользованию электроприборами, а также напоминать о реальной угрозе для жизни при обрыве проводов, подъеме на опоры, проникновении в подстанции и электрические щитки.
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Уникальность данного класса заключается в том, что он является первым подобным классом по электробезопасности для детей и подростков.
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