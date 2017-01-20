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Житель Витебска, задержанный за хулиганство, оказался насильником
21.01.2017 09:14 — Новости Общества | Tut.by
Двадцативосьмилетнего жителя Витебска подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении знакомой девушки, сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по области Светлана Сахарова.
Молодого человека задержали еще в декабре 2016 года за хулиганство. В ходе расследования этого уголовного дела следователи установили еще один факт его преступной деятельности, который произошел годом ранее — в ноябре 2015 года. Тогда парень, находясь в своей квартире, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 23-летней жительницы Витебска.
Следователи выясняют обстоятельства совершенного преступления. Задержанный находится под стражей.
Напомним, 9 января в Первомайском районе Витебска
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Молодого человека задержали еще в декабре 2016 года за хулиганство. А насильственные действия он совершил годом ранее.
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