Двадцативосьмилетнего жителя Витебска подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении знакомой девушки, сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по области Светлана Сахарова.

Молодого человека задержали еще в декабре 2016 года за хулиганство. В ходе расследования этого уголовного дела следователи установили еще один факт его преступной деятельности, который произошел годом ранее — в ноябре 2015 года. Тогда парень, находясь в своей квартире, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 23-летней жительницы Витебска.

Следователи выясняют обстоятельства совершенного преступления. Задержанный находится под стражей.

Напомним, 9 января в Первомайском районе Витебска задержали учащегося колледжа, который напал в лифте на школьницу. Этот же парень пытался изнасиловать в лифте 28-летнюю женщину.