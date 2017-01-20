Страшная авария произошла 28 ноября минувшего года около населенного пункта Белица Лидского района. Подростки из Дятловского района вместе с тренером возвращались домой с международных соревнований по карате, которые проходили в Польше. С собой везли награды и грамоты. До Гродно юных спортсменов довез автобус, а там тренер вместе с четырьмя детьми пересел в свой автомобиль и они направились в сторону Дятлово.



Фото: из личного архива

А что происходило дальше описывают сводки Госавтоинспекции. Около восьми утра на перекрестке в Белице Лидского района, при выезде со второстепенной дороги на трассу Лида-Слоним, водитель легковушки Ford не остановился перед движущимся со стороны Лиды грузовиком и столкнулся с ним. От удара ГАЗ, который вез хлеб в Дятлово, перевернулся на проезжей части, а легковой автомобиль съехал в кювет.

— Илья погиб сразу, пострадал и Максим из Новогрудка, но, к счастью, остался жив, а наш Димка получил очень тяжелые травмы: у него были сломаны кости лица, бедро, ушибы внутренних органов, тяжелая черепно-мозговая травма. Все это время после аварии он был в реанимации — находился на искусственной вентиляции легких, но благодаря врачам он вскоре стал дышать самостоятельно. Его отключили от аппарата искусственного дыхания. Сейчас он открывает глаза, но пока в сознание не приходит. Сына перевели в Республиканскую клиническую больницу медицинской реабилитации в Аксаковщину. Это для нас, конечно, очень хорошо: с ребенком будут заниматься специалисты. В центре при больнице ставят на ноги тяжелобольных, но к сожалению, наши врачи не имеют практики выхаживания больных, долгое время находящихся без сознания, — говорит мама Димы Светлана Пузач. — Сыну очень помогло бы лечение в центре Рошаля (НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, — прим. TUT.BY) в Москве, но оно требует денег.





Примерная стоимость курса реабилитации — 10 тысяч долларов. Такой суммы у семьи нет, поэтому родители пострадавшего парня стали обращаться к друзьям, родственникам и знакомым. Сейчас близкие 16-летнего спортсмена обращаются за помощью ко всем неравнодушным.

— Московский центр — это то, что нам поможет. Я связывалась с родителями парня из Солигорска, у которого были похожие травмы — тогда несколько детей попали под машину. Он как раз и прошел подобный курс реабилитации. Конечно, до полного выздоровления еще далеко, но ребенок из Солигорска уже сам сидит в инвалидном кресле, он в сознании с ним уже занимаются наши специалисты. Центр Рошаля специализируется на детской нейрохирургии. Мы подали туда документы и, если нам удастся собрать нужную сумму, то для Димы — это будет настоящим спасением. Еще мы рассматривали немецкие клиники, но суммы там просто астрономические.



Фото: из личного архива

На данный момент парень вместе с отцом находится в реабилитационном центре в Аксаковщине.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Подозреваемый — тренер парней, который, кстати, в ДТП также получил тяжелые травмы. По одной из версий он заснул за рулем.