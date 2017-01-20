МИНСК, 21 янв – Sputnik. Министерство здравоохранения Беларуси после трагической гибели женщины в ФАПе в Молодечненском районе разослало учреждениям здравоохранения письмо, в котором рекомендует ограничить применение антибиотиков пеннициллинового и цефалоспоринового ряда в домашних условиях.



© Sputnik Алексей Мальгавко Смерть женщины в ФАПе под Молодечно: у погибшей остались двое детей

Инцидент в деревне Тюрли Молодечненского района произошел 16 января: 31-летняя женщина скоропостижно скончалась после сделанной фельдшерами инъекции антибиотика из ампулы, которую она принесла с собой. По предварительной информации, погибшей ввели препарат "Цефтриаксон".

В письме, которое ведомство разослало учреждениям здравоохранения, ведомство напоминает о необходимости следовать приказам Минздрава, принятым в 2014 и 2015 годах. Ими регламентировано лечение острых респираторных заболеваний и заболеваний бронхо-легочной системы.

"Письмом рекомендовано ограничить применение парентеральных антибактериальных средств – пенициллинового и цефалоспоринового ряда. Эти лекарства и способ введения – внутримышечно или тем более внутривенно – свидетельствует о тяжести заболевания, в таких случаях пациент должен быть госпитализирован", – сообщили Sputnik в Минздраве.

Там добавили, что в случае лечения пациента в домашних условиях медикам следует отдавать предпочтение таблетированным формам лекарств. Такие препараты сегодня имеются в белорусских аптеках в достаточном количестве.

В Минздраве отметили, что препарат "Цефтриаксон" продолжает использоваться при тяжелых и затяжных инфекциях, сепсисе.

Минздрав также поручил учреждениям здравоохранения повторно изучить приказы 2014 и 2015 годов, чтобы более грамотно оказывать медицинскую помощь и активизировать профилактику возникновения устойчивости к антибиотикам.

Ранее Sputnik в Суледственном комитете сообщили, что по факту смерти женщины была проводится проверка, была назначена судебно-медицинская экспертиз. Известно, что у погибшей осталось двое несовершеннолетних детей .