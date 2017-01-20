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Весной в Гродно появится первый лежачий кинотеатр

21.01.2017 09:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Кинотеатр необычного формата будет открыт на базе молодежного центра «Гродно». Сейчас закупается необходимое оборудование, сообщает БЕЛТА.


Фото: 24gadget.ru, носит иллюстративный характер

«Главная особенность нового кинотеатра — возможность просмотра кинофильмов лежа. Для этого в зале молодежного центра появятся удобные шезлонги и диваны. Тут же будет работать бар. Для любителей классического просмотра установим несколько рядов удобных кресел», — рассказал директор КУП «Гроднооблкиновидеопрокат» Юрий Алексей.

Он подчеркнул, что это не первая попытка в Гродно создать кинотеатр нового формата. Ранее были запущены и успешно функционируют ночной кинотеатр и кинобар. Юрий Алексей отметил, что молодежный центр «Гродно» создавался на базе бывшего кинотеатра благодаря инициативе молодежи региона, предложившей использовать старое здание в новом формате на конкурсе «100 идей для Беларуси». И многие инициативы по использованию центра также исходят от молодежи. В новом кинотеатре будут показывать фильмы в 3D-формате.

«Продолжаются работы и по реконструкции молодежного центра в Щучине. Предварительно, открыть его для посетителей планируем летом этого года», — рассказал Юрий Алексей. Там разместится кинотеатр, дискотека, кафе, зал для игры в бильярд и детский досуговый центр.

 
Теги: Гродно
 
 
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Это не первая попытка в Гродно создать кинотеатр нового формата. Ранее были запущены и успешно функционируют ночной кинотеатр и кинобар.

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