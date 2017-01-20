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В Мачулищах в результате взрыва разрушены шесть гаражей, один человек госпитализирован

21.01.2017 09:31 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 21 января. В городском поселке Мачулищи под Минском 20 января произошел взрыв в гаражно-строительном кооперативе.

Как сообщает Минское областное управление МЧС, в 16.39 поступило сообщение о взрыве с последующим горением в двухуровневых кирпичных боксах на территории гаражно-строительного кооператива "Автотурист" в городском поселке Мачулищи Минского района по ул. Связистов.

В результате взрыва разрушены шесть гаражей (4х7 м каждый, три на нижнем и три на верхнем уровнях), повреждены шесть легковых автомобилей.

Получил ожоги 1-3 степени (13% тела) и травмы различной степени тяжести гражданин 1984 года рождения, неработающий, который госпитализирован. Работниками МЧС проводились работы по разборке элементов строительных конструкций. Причина взрыва устанавливается.

Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 21 января. В городском поселке Мачулищи под Минском 20 января произошел взрыв в гаражно-строительном кооперативе. Как сообщает Минское областное управление...

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