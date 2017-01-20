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В Мачулищах в результате взрыва разрушены шесть гаражей, один человек госпитализирован
21.01.2017 09:31 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 21 января. В городском поселке Мачулищи под Минском 20 января произошел взрыв в гаражно-строительном кооперативе.
Как сообщает Минское областное управление МЧС, в 16.39 поступило сообщение о взрыве с последующим горением в двухуровневых кирпичных боксах на территории гаражно-строительного кооператива "Автотурист" в городском поселке Мачулищи Минского района по ул. Связистов.
В результате взрыва разрушены шесть гаражей (4х7 м каждый, три на нижнем и три на верхнем уровнях), повреждены шесть легковых автомобилей.
Получил ожоги 1-3 степени (13% тела) и травмы различной степени тяжести гражданин 1984 года рождения, неработающий, который госпитализирован. Работниками МЧС проводились работы по разборке элементов строительных конструкций. Причина взрыва устанавливается.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 21 января. В городском поселке Мачулищи под Минском 20 января произошел взрыв в гаражно-строительном кооперативе. Как сообщает Минское областное управление...
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