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Первым рейсом "Иракских авиалиний" в Минск прилетал министр транспорта Ирака
21.01.2017 10:05 — Новости Общества | Tut.by
Вечером 20 января стало известно, что утром в Минске приземлился самолет иракских авиалиний Iraqi Airways. Между Минском и Багдадом открылось регулярное авиасообщение. Сегодня на сайте Национального аэропорта «Минск» написали о торжественном приеме самолета из Ирака.
Национальный аэропорт сообщает, что открыто новое регулярное сообщение — между Ираком (Багдад, Басра) и Беларусью (Минск).
На борту лайнера, который приземлился вчера в аэропорту, находились высокие гости из Ирака. В делегации прибыл Министр транспорта Республики Ирак Хуссейн Аль-Хаваджи, гендиректор авиакомпании Абед Кубах, член парламента Абдулридха Аль-Тамееми и другие официальные лица.
«Хотелось бы отметить, что иракская делегация прибыла весьма представительным составом. В нее вошли не только чиновники самого высокого ранга, но и многочисленный журналистский корпус: представители ведущих иракских теле- и радиоканалов», — сообщает сайт Национального аэропорта.
Напомним, вечером 20 января журналистам TUT.BY в комментариях по поводу нового рейса отказали.
С белорусской стороны гостей встречали первый замминистра транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, замдиректора Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Ирина Морозова и другие.
Отмечается, что в аэропорту прошли переговоры, посвященные будущему сотрудничеству между Ираком и Беларусью. Представитель Департамента по авиации отметила, что теперь белорусам проще будет познакомиться с богатой историей и достопримечательностями Ирака.
В сезонном расписании на сайте Национального аэропорта «Минск» указано, что рейс IA-272/271 иракских авиалиний будет курсировать из Багдада в Минск и обратно по пятницам в течение месяца, до 20 февраля. Время прилета в столицу Беларуси — 10.40 утра, а вылета обратно в Багдад — 15.00.
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Вечером 20 января появилась информация, что утром в Минске приземлиля самолет иракских авиалиний Iraqi Airways. Между Минском и Багдадом открылось регулярное...
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