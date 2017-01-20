Вечером 20 января стало известно, что утром в Минске приземлился самолет иракских авиалиний Iraqi Airways. Между Минском и Багдадом открылось регулярное авиасообщение. Сегодня на сайте Национального аэропорта «Минск» написали о торжественном приеме самолета из Ирака.



Здесь и далее — фото с сайта Национального аэропорта «Минск»

Национальный аэропорт сообщает, что открыто новое регулярное сообщение — между Ираком (Багдад, Басра) и Беларусью (Минск).

На борту лайнера, который приземлился вчера в аэропорту, находились высокие гости из Ирака. В делегации прибыл Министр транспорта Республики Ирак Хуссейн Аль-Хаваджи, гендиректор авиакомпании Абед Кубах, член парламента Абдулридха Аль-Тамееми и другие официальные лица.





«Хотелось бы отметить, что иракская делегация прибыла весьма представительным составом. В нее вошли не только чиновники самого высокого ранга, но и многочисленный журналистский корпус: представители ведущих иракских теле- и радиоканалов», — сообщает сайт Национального аэропорта.

Напомним, вечером 20 января журналистам TUT.BY в комментариях по поводу нового рейса отказали.





С белорусской стороны гостей встречали первый замминистра транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, замдиректора Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Ирина Морозова и другие.

Отмечается, что в аэропорту прошли переговоры, посвященные будущему сотрудничеству между Ираком и Беларусью. Представитель Департамента по авиации отметила, что теперь белорусам проще будет познакомиться с богатой историей и достопримечательностями Ирака.

В сезонном расписании на сайте Национального аэропорта «Минск» указано, что рейс IA-272/271 иракских авиалиний будет курсировать из Багдада в Минск и обратно по пятницам в течение месяца, до 20 февраля. Время прилета в столицу Беларуси — 10.40 утра, а вылета обратно в Багдад — 15.00.