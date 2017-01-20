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МЧС сообщило новые подробности взрыва в гаражах в Мачулищах – пострадавших трое

21.01.2017 10:35 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 21 января. Министерство по чрезвычайным ситуациям сообщило новые подробности чрезвычайного происшествия, которое произошло накануне вечером в гаражном кооперативе городском поселке Мачулищи Минского района.

По информации МЧС, 20 января в 16.39 спасателям Минского района от очевидца поступило сообщение о взрыве в гараже в Мачулищах около улицы Связистов. Прибывшие на место работники МЧС установили, что обрушились строительные конструкции шести гаражей, наблюдалось открытое горение.

Гаражи кирпичные, расположены в два яруса, размерами 4х7 м каждый, перекрытие железобетонное – общей высотой около 9 м.Работниками МЧС проводились работы по разбору завалов – плит перекрытия и элементов строительных конструкций.

Двум из владельцев поврежденных гаражей оказана первая медицинская помощь медиками МЧС – один пострадавший с предварительным диагнозом "ушиб спины, ссадина правого уха", от госпитализации отказался. Второй пострадавший с предварительным диагнозом "ушиб правого плеча, правого бедра", от госпитализации тоже отказался.

Еще один мужчина с множественными травмами бригадой скорой медицинской помощи был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

В результате взрыва повреждены шесть автомобилей – "Фольксваген-Шаран", "Пежо-307", "Форд-Сиерра", "Пежо-806", "ВАЗ-2106" и "Порше Кайен".

Причина произошедшего устанавливается.
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 21 января. Министерство по чрезвычайным ситуациям сообщило новые подробности чрезвычайного происшествия, которое произошло накануне вечером в гаражном...

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