МИНСК, 21 янв — Sputnik. Государственный таможенный комитет Беларуси разъяснил порядок ввоза в Беларусь гражданами, которых признали беженцами, личного имущества.

Тема беженцев вновь стала актуальной для Байнета после того, как стало известно о том, что Евросоюз выделает для Беларуси семь миллионов евро для строительства центров временного пребывания нелегальных мигрантов. После этого МВД Беларуси выступило с разъяснениями, что эти центры не предназначены для приема беженцев из Сирии, России и Украины, а также тех беженцев, которых не смогли принять страны ЕС.



© REUTERS Marko Djurica МВД урезало квоты для беженцев на треть: теперь только 800 человек

Sputnik внимательно разобрался с правилами.

Нужно ли платить пошлины?

Как разъяснили Sputnik в ГТК Беларуси, если товары ввозит в Беларусь лицо, которое признано прибывающим или переселяющимся в страну на ПМЖ, они освобождаются от уплаты таможенных платежей.

Какие условия нужно соблюсти?

В данном случае речь идет о тех товарах, ввоз которых беженец осуществляет не позднее 18 месяцев с даты прибытия в Беларусь. Датой прибытия является дата выдачи документа, который подтверждает признание лица прибывшим на ПМЖ в Беларусь в соответствии с законодательством.

При этом определено, что ввозимые товары должны быть приобретены гражданином до признания его беженцем, вынужденным переселенцем, либо до даты его прибытия на ПМЖ в Беларусь. То есть, к примеру, получить статус беженца, купить авто и рассчитывать беспошлинно ввезти его в Беларусь не получится.

Как и сколько можно ввезти транспортных средств?

Беженец либо вынужденный переселенец может ввезти беспошлинно в Беларусь один автомобиль и прицеп, если их ввоз на таможенную территорию Таможенного союза осуществляется не позднее 18 месяцев с даты прибытия указанного лица на ПМЖ в Беларусь.

При этом эти автомобиль и прицеп должны находиться в собственности у указанных лиц и быть зарегистрированы на них в стране предыдущего проживания в течение не менее 6 месяцев до даты прибытия на ПМЖ.

Какие документы нужны для подтверждения переселения?

Документами, подтверждающими переселение, являются:

для иностранных граждан и лиц без гражданства — вид на жительство в Республике Беларусь;

для граждан Беларуси, вернувшихся на ПМЖ в страну, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, приобретших гражданство Республики Беларусь, — паспорт гражданина Республики Беларусь со штампом о регистрации по месту жительства в Беларуси.

Документы, подтверждающие переселение на ПМЖ, нужны для того, чтобы получить льготу по таможенным платежам на ввоз товаров.

Где разрешается ввоз товаров?

При наличии документов, подтверждающих переселение на ПМЖ, выпуск товаров с предоставлением льготы может быть произведен непосредственно в пограничном пункте таможенного оформления.

Растаможить ввезенный в страну автомобиль и прицеп беженцы и переселенцы могут только в ведомственном пункте таможенного оформления.

Что делать, если нет документов?

В случае отсутствия у беженцев или переселенцев документов, подтверждающих их переселение на ПМЖ, выпуск в свободное обращение ввозимых товаров без уплаты таможенных платежей в пункте ввоза не представляется возможным.

После получения документов, подтверждающих переселение, подается пассажирская таможенная декларация, а выпуск товаров производится в таможенном органе, в регионе деятельности которого постоянно или временно проживает лицо, переселяющееся на ПМЖ в Беларусь, без уплаты таможенных платежей.

Необходимо отметить, что выпуск товаров, подлежащих фитосанитарному, ветеринарному и другим видам госконтроля, осуществляется после проведения соответствующих видов контроля.