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Летом 2017 года впервые стартуют вылеты из Бреста на отдых в Черногорию

21.01.2017 11:04 — Новости Общества | Tut.by  
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По информации Брестского аэропорта, в настоящее время слотов наш аэропорт пока не получил, однако сам факт «черногорского лета» с вылетом из Бреста — дело решенное, пишет «Вечерний Брест».

Первый перелет назначен на 12 июня, самолет доставит туристов в аэропорт Тиват. По акции раннего бронирования многие турфирмы Беларуси на туры в Черногорию обещают рассрочку платежа до 7 месяцев. Ориентировочная стоимость тура из Бреста в Черногорию на 10 ночей без питания — от 854 евро на двоих.

 
Теги: Брест
 
 
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Первый назначен на 12 июня, самолет доставит туристов в аэропорт Тиват.

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