По информации Брестского аэропорта, в настоящее время слотов наш аэропорт пока не получил, однако сам факт «черногорского лета» с вылетом из Бреста — дело решенное, пишет «Вечерний Брест».

Первый перелет назначен на 12 июня, самолет доставит туристов в аэропорт Тиват. По акции раннего бронирования многие турфирмы Беларуси на туры в Черногорию обещают рассрочку платежа до 7 месяцев. Ориентировочная стоимость тура из Бреста в Черногорию на 10 ночей без питания — от 854 евро на двоих.