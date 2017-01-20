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Летом 2017 года впервые стартуют вылеты из Бреста на отдых в Черногорию
21.01.2017 11:04 — Новости Общества | Tut.by
По информации Брестского аэропорта, в настоящее время слотов наш аэропорт пока не получил, однако сам факт «черногорского лета» с вылетом из Бреста — дело решенное,
Первый перелет назначен на 12 июня, самолет доставит туристов в аэропорт Тиват. По акции раннего бронирования многие турфирмы Беларуси на туры в Черногорию обещают рассрочку платежа до 7 месяцев. Ориентировочная стоимость тура из Бреста в Черногорию на 10 ночей без питания — от 854 евро на двоих.
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Первый назначен на 12 июня, самолет доставит туристов в аэропорт Тиват.
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