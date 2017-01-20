Пинский горисполком получил представление от прокуратуры.

Напомним, утром 8 декабря 2016 года гололедица вызвала транспортный коллапс в Пинске. Из-за скользких дорог движение общественного транспорта было остановлено. Сотрудники МЧС через радиоканалы рекомендовали горожанам оставаться дома. Движение автобусов было восстановлено примерно к 10.00. В этот день тысячи пинчан опоздали на работу, несколько десятков человек после падений на льду обратились в травмпункт.

Местные власти и руководители Пинского ЖКХ уверяли, что сделали все возможное для борьбы со стихией. Для ликвидации последствий гололеда было задействовано 14 единиц автотехники, на городские улицы было высыпано 350 тонн песко-соляной смеси. На помощь коммунальникам были призваны силы МЧС и ГАИ.

Но Пинская межрайонная прокуратура провела проверку действий соответствующих организаций, устранявших последствия гололедицы. Как сообщает телерадиокомпания «Пинск», дежурная служба ЖКХ неверно оценила обстановку: изначально для борьбы с гололедицей была направлена только одна спецмашина. Движение городских автобусов возобновилось, по большей части, в результате наступления оттепели. По существующим стандартам, Пинск должен быть обработан специальными смесями в течение трех часов. В эти нормативы коммунальники не уложились.

В результате проверки сотрудник ЖКХ, не среагировавший на сложные погодные условия, наказан рублем, а горисполкому вынесено прокурорское представление.