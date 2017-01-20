Коммунальные службы Минска оперативно и на должном уровне устранили последствия недавних январских снегопадов. Такую оценку дал работе служб 21 января глава столицы Андрей Шорец, пишет агентство « Минск-Новости ».





Для устранения последствий снегопадов было задействовано 7280 единиц техники ГПО «Горреавтодор», УП «Минскзеленстрой», ГО «Минское городское жилищное хозяйство». На снегоуборке трудились 337 337 человек. Из Минска вывезено более 130 тыс. м3 снега.

Председатель Мингорисполкома лично ежедневно контролировал ход уборки города от последствий январских снегопадов.

Напомним, в минувшие выходные в городе выпало более трети месячной нормы осадков, высота снежного покрова увеличилась на 10 см. В понедельник, 16 января, Андрей Шорец Минск от снега за два дня">поручил на оперативном совещании в кратчайшие сроки привести город в порядок.