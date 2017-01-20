Этой зимой серые хищники «наследили» в ряде населенных пунктов нескольких областей, включая и Витебскую. Специалисты объясняют визиты волков на сельские подворья проблемой их пропитания в лесах, вызванной резким сокращением поголовья диких кабанов в связи со вспышкой АЧС.





В частности, тревожные сигналы поступали из Городокского района. Но, как оказалось, география проблемы шире. На «прямую линию» облисполкома позвонила жительница деревни Высочаны Лиозненского района Светлана Егорченкова.

Женщина обеспокоена тем, что прямо на ее усадьбе волк напал на дворовую собаку. Да и страшно поутру видеть рядом с домом следы хищника. В таком же напряжении находятся и другие жители деревни. Руководству областного производственного лесохозяйственного объединения поручили принять меры по решению ситуации.

Главный охотовед Витебского ГПЛХО Дмитрий Дикович сообщил, что в области ежегодно добывают волков. В 2016-м ликвидировали 380 особей, с начала этого — 32. Что касается Лиозненщины, то в 2015-м на мушку попались 13 волков, в прошлом году — 7, в этом — 2. Охота продолжается.

А в Высочанах состоялось собрание жителей с участием представителей районной власти и лесхоза. Задача жителей — своевременно сообщать о появлении хищников в деревне или около нее. Председатель Крынковского сельсовета Людмила Иванова рассказала, что людям дали номера телефонов главного лесничего лесхоза и егеря местного обхода.

Из 25 охотпользователей сельсовета сформируют активистов для реагирования на волчьи «вылазки». Нужно наладить и более тесное взаимодействие руководства трех охотхозяйств — Лиозненского лесхоза, «Бабиновичского охотничье-рыболовного хозяйства» и Витебской районной оргструктуры «Белорусского общества охотников и рыболовов», по угодьям которых мигрируют серые хищники.

Комментируя ситуацию, главный лесничий лесхоза Сергей Красицкий рекомендовал окраинным жителям Высочан оградить свои усадьбы. Ведь волки непредсказуемы, а отстреливать их на деревенских улицах нельзя — небезопасно для населения.

Если вы обеспокоены появлением волков в вашем населенном пункте, сообщите об этом сами или через старейшину, сельисполком в ближайшее охотхозяйство. Их в области 62, то есть по несколько в каждом районе.