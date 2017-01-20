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Введенный умершей в ФАПе женщине антибиотик временно запретили
21.01.2017 12:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 янв – Sputnik. Министерство здравоохранения приостановило использование антибиотика цефтриаксона в инъекциях и раствора ледокоина, соответствующее решение содержится в письме ведомства, разосланном заинтересованным организациям.
© Sputnik / Виктор Толочко
Письмо "О приостановлении реализации и медицинского применения лекарственных средств" от 20 января подписано заместителем министра здравоохранения Вячеславом Шило.
В документе подчеркивается, что решение принято в связи с "единичным случаем тяжелой нежелательной реакции" у пациентки при совместном применении указанных лекарственных средств.
Под временный запрет попали порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г во флаконах "Цефтриаксон" (серия 210215) и раствор для инъекций 10мг/мл в ампулах 5 мл "Лидокаина гидрохлорид" (серия 650910).
Оба препарата производятся на Борисовском заводе медпрепаратов.
Решение о возобновлении реализации и применения препаратов "будет принято после установления причины развития у пациентки тяжелой нежелательной реакции", говорится в письме Минздрава.
Между тем в социальных сетях стали появляться и другие факты об опасных побочных эффектах, вызванных инъекциями цефриаксона.
"Я пошла в аптеку при поликлинике и купила все, что было мне выписано по рецепту. В обед надо было колоть укол цефриаксон. Мне его укололи и все… Через 3-5 минут я поняла что, что-то идет не так… (…) Я вызвала скорую, она приехала через 5 минут и забрала меня в реанимацию с диагнозом анофилоктический шок" – написала одна из жительниц Бреста.
Как ранее стало известно после введения препарата в Молодечненском районе
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Минздрав разослал письмо за подписью замминистра Вячеслава Шарко, что реализация и медицинское применение цефтриаксона приостановлено до установления причин,...
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