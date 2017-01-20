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В Гродно разрабатывают рецепты макарон с клюквой, черникой и облепихой

21.01.2017 12:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Макароны с добавлением смесей из натуральных ингредиентов разрабатывают в Гродно. Разработкой необычных продуктов питания занимаются на кафедре технологии хранения и переработки растительного сырья Гродненского аграрного университета. Разноцветные макароны в скором времени могут появится на прилавках белорусских магазинов, сообщает телеканал «Гродно Плюс».


Фото: lenacab.livejournal.com, носит иллюстративный характер

Ученые Гродненского аграрного университета ищут идеальную рецептуру пасты, которая будет не хуже итальянской. Различные добавки в макароны повышают их пищевую ценность и выступают в роли натурального красителя.

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Теги: Гродно
 
 
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Макароны с добавлением смесей из натуральных ингредиентов разрабатывают в Гродно. Разработкой необычных продуктов питания занимаются на кафедре технологии...

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