Макароны с добавлением смесей из натуральных ингредиентов разрабатывают в Гродно. Разработкой необычных продуктов питания занимаются на кафедре технологии хранения и переработки растительного сырья Гродненского аграрного университета. Разноцветные макароны в скором времени могут появится на прилавках белорусских магазинов, сообщает телеканал «Гродно Плюс».



Фото: lenacab.livejournal.com, носит иллюстративный характер

Ученые Гродненского аграрного университета ищут идеальную рецептуру пасты, которая будет не хуже итальянской. Различные добавки в макароны повышают их пищевую ценность и выступают в роли натурального красителя.

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