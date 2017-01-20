﻿﻿ Перевез на санках. В Дубровенском районе сосед украл у соседа почти 300 кг зерна. 21.by
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Перевез на санках. В Дубровенском районе сосед украл у соседа почти 300 кг зерна

21.01.2017 12:33 — Новости Общества | Tut.by  
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В Дубровенском районе 22-летний парень обворовал соседа — вывез на санках из его сарая почти 300 кг зерна пшеницы, сообщает пресс-служба милиции региона.

61-летний мужчина сообщил в дубровенскую милицию, что ночью из его незакрытого сарая похитили 290 кг зерна. На след вора вывела служебная собака. Оказалось, злоумышленник живет буквально через дом от пожилого односельчанина. Парень хорошо знаком с хозяином и даже дружил с его сыном.

Мешки с зерном из соседского сарая он перевозил на санках, сделав за ночь несколько рейсов.

Похищенное изъяли. Районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту кражи.

 
 
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Вор хорошо знаком с хозяином зерна и даже дружил с его сыном.

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