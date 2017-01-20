|
Перевез на санках. В Дубровенском районе сосед украл у соседа почти 300 кг зерна
21.01.2017 12:33 — Новости Общества | Tut.by
В Дубровенском районе 22-летний парень обворовал соседа — вывез на санках из его сарая почти 300 кг зерна пшеницы,
61-летний мужчина сообщил в дубровенскую милицию, что ночью из его незакрытого сарая похитили 290 кг зерна. На след вора вывела служебная собака. Оказалось, злоумышленник живет буквально через дом от пожилого односельчанина. Парень хорошо знаком с хозяином и даже дружил с его сыном.
Мешки с зерном из соседского сарая он перевозил на санках, сделав за ночь несколько рейсов.
Похищенное изъяли. Районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту кражи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вор хорошо знаком с хозяином зерна и даже дружил с его сыном.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии