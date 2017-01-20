В Дубровенском районе 22-летний парень обворовал соседа — вывез на санках из его сарая почти 300 кг зерна пшеницы, сообщает пресс-служба милиции региона.

61-летний мужчина сообщил в дубровенскую милицию, что ночью из его незакрытого сарая похитили 290 кг зерна. На след вора вывела служебная собака. Оказалось, злоумышленник живет буквально через дом от пожилого односельчанина. Парень хорошо знаком с хозяином и даже дружил с его сыном.

Мешки с зерном из соседского сарая он перевозил на санках, сделав за ночь несколько рейсов.

Похищенное изъяли. Районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту кражи.