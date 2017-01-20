Министерство здравоохранения РБ разослало письмо, в котором рекомендует прописывать больным для лечения в домашних условиях антибиотики в таблетках, а не в уколах.

Минздрав рекомендует ограничить применение парентеральных антибактериальных средств - пенициллинового и цефалоспоринового ряда при лечении острых респираторных заболеваний и заболеваний бронхо-легочной системы. Эти лекарства могут указывать на тяжесть заболевания, которые нужно лечить в больнице. Ведомство рекомендует прописывать больным для лечения в домашних условиях антибиотики в таблетках, а не в уколах.