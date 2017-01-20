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Трагедия под Молодечно: Минздрав отреагировал советами

21.01.2017 12:29 — Новости Общества | БДГ  
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Министерство здравоохранения РБ разослало письмо, в котором рекомендует прописывать больным для лечения в домашних условиях антибиотики в таблетках, а не в уколах.
 
Минздрав рекомендует ограничить применение парентеральных антибактериальных средств - пенициллинового и цефалоспоринового ряда при лечении острых респираторных заболеваний и заболеваний бронхо-легочной системы. Эти лекарства  могут указывать на тяжесть заболевания, которые нужно лечить в больнице. Ведомство рекомендует прописывать больным для лечения в домашних условиях антибиотики в таблетках, а не в уколах.
 
Такая реакция Минздрава вызвана смертью 31-летней женщины в деревне Тюрли Молодечненского района. 16 января женщина обратилась в фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в деревне Тюрли с жалобами на плохое самочувствие и попросила уколоть антибиотик, принесенный с собой. К несчастью, после укола женщине стало плохо - спасти ее не удалось. 
 
 
 
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Министерство здравоохранения РБ разослало письмо, в котором рекомендует прописывать больным для лечения в домашних условиях антибиотики в таблетках, а не в...

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