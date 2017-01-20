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Трагедия под Молодечно: Минздрав отреагировал советами
21.01.2017 12:29 — Новости Общества | БДГ
Министерство здравоохранения РБ разослало письмо, в котором рекомендует прописывать больным для лечения в домашних условиях антибиотики в таблетках, а не в уколах.
Минздрав рекомендует ограничить применение парентеральных антибактериальных средств - пенициллинового и цефалоспоринового ряда при лечении острых респираторных заболеваний и заболеваний бронхо-легочной системы. Эти лекарства могут указывать на тяжесть заболевания, которые нужно лечить в больнице. Ведомство рекомендует прописывать больным для лечения в домашних условиях антибиотики в таблетках, а не в уколах.
Такая реакция Минздрава вызвана
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Министерство здравоохранения РБ разослало письмо, в котором рекомендует прописывать больным для лечения в домашних условиях антибиотики в таблетках, а не в...
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