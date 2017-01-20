МИНСК, 21 янв – Sputnik. Очередная стажировка персонала Белорусской АЭС началась на Нововоронежской атомной станции, сообщил пресс-центр Росатома.

В первом потоке 2017 года стажировку пройдут 30 специалистов Белорусской атомной станции. Всего же в течение года Нововоронежской АЭС предстоит обучить 159 белорусских атомщиков.

"В течение двух месяцев Проектный офис "Международный центр подготовки персонала" Нововоронежской АЭС будет обучать эксплуатационный персонал реакторного, турбинного, химического, электрического цехов, цеха тепловой автоматики, а также начальников смены АЭС и начальников смены блоков", – сообщили в пресс-службе Росатома.

Учебный курс будет состоять из теоретической и практической частей. Сначала стажерам на лекциях расскажут об особенностях проекта АЭС-2006, после чего перейдут к отработке практических навыков на рабочих местах в цехах, а также на полномасштабном тренажере 6-го энергоблока Нововоронежской АЭС.

"В числе персонала Белорусской АЭС сейчас преимущественно работают бывшие сотрудники тепловых электростанций Беларуси, а также АЭС России и Украины", — привели в пресс-службе Росатома слова руководителя Международного центра подготовки персонала Александра Качаева.

По его словам, для специалистов, которые работали на ТЭЦ, в программе обучения будет сделан особый акцент на объяснение физики ядерного процесса и особенностей эксплуатации реакторного оборудования. Для специалистов, у которых уже есть опыт работы в атомной отрасли и они, безусловно, прекрасно разбираются в процессе эксплуатации АЭС, в программе будут разъясняться особенности проекта блоков с ВВЭР-1200. Кроме того, каждому стажеру важно разобраться в организационных моментах по своим должностям, добавил он.

Проектный офис "Международный центр подготовки персонала" — структурное подразделение Нововоронежской АЭС, которое открыли в начале 2016 года с целью реализации стратегий Росатома по выходу на международные рынки и созданию новых продуктов. В его задачи входит согласование учебного плана зарубежных специалистов с заказчиком.

В 2016 году на Нововоронежской АЭС прошли обучение 72 работника Белорусской АЭС.