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В прокуратуру направлены материалы дела об аварии на МКАД, в которой по вине мотоциклиста погиб его пассажир

21.01.2017 12:38 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 21 января. Управление следственного комитета по Минску передало в прокуратуру для направления в суд материалы уголовного дела в отношении 25-летнего мотоциклиста, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Как сообщил БелаПАН официальный представитель УСК Алексей Климович, 13 сентября 2016 года около 9.30 на внутреннем кольце Минской кольцевой автодороги рядом с паркингом по улице Слободской образовался затор. В это время в первой полосе ехал водитель мотоцикла Honda. Не убедившись в безопасности совершаемого им маневра, он перестроился в третью полосу, где в связи с образовавшимся затором снижал скорость автомобиль Honda Insight. Чтобы избежать аварии мотоциклист резко затормозил. Это привело к опрокидыванию транспортного средства и столкновению с машиной.

В результате дорожно-транспортного происшествия 26-летний пассажир мотоцикла погиб на месте.

В ходе следствия было установлено, что мотоциклист двигался со скоростью около 105 км/ч при разрешенной на данном участке дороги не более 90 км/ч. До момента ДТП водитель неоднократно совершал перестроения.

На основе собранных по уголовному делу доказательств водителю мотоцикла следствием предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 317 УК.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 21 января. Управление следственного комитета по Минску передало в прокуратуру для направления в суд материалы уголовного дела в отношении 25-летнего...

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