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Милиция еще не нашла видеоблогера из Гомеля, "раздевавшего девочек"
21.01.2017 12:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 янв – Sputnik. Правоохранительные органы пока не установили местонахождение гомельского видеоблогера Андрея Бурима, который организовал на сервисе YouTube трансляции c обнаженными несовершеннолетними девушками, сообщил Sputnik в субботу официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
© Pexels.com
Скандальный видеоблогер из Гомеля ударился в бега
Скандал в Гомеле разразился на текущей неделе: на YouTube появилось несколько обращений популярных блогеров, которые призывали правоохранителей областного центра
"Местонахождение блогера Бурима сотрудниками милиции пока не установлено", – рассказал Sputnik Пристромов.
Он также уточнил, что работа по поиску владельца скандального канала на YouTube не прекращается – молодого человека активно ищут.
Ранее в УВД Sputnik сообщили, что из квартиры Бурима, в которой он жил вместе с родителями, были изъяты компьютеры и видеозаписи – по ним были назначены соответствующие экспертизы.
Оперативники на момент посещения места жительства Бурима его дома не застали, родители молодого человека не смогли пояснить, где их сын находится, мобильный блогера был отключен. При этом ранее в УВД не исключили, что молодой человек сознательно решил скрываться от правоохранителей.
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В УВД говорят, что работа по поиску владельца скандального канала на YouTube не прекращается – молодого человека активно ищут.
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